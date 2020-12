Do půlky minulého století se konopí pro léčebné účely používalo normálně, poté nastala jeho démonizace, říká pěstitel

Poprvé ke konopí „přičichl” před šesti lety díky jesenickému pěstiteli a podnikateli Leopoldovi Svatému, který obhospodařoval zhruba 40 hektarů konopných polí na Havlíčkobrodsku. Právě s ním jej nyní pojí nejen společná firma Svatý Sedláček, ale také rodinné pouto. „Rozvoji konopí přehnané restrikce házejí klacky pod nohy už více jak 80. let, čímž úplně zmizely stroje na sklizeň i zpracování. My sami jsme museli hledat linku na dekortikaci, oddělení stonku od dužiny, po celé Evropě,“ říká Petr Sedláček v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Kosmetické výrobky s obsahem CBD se stávají lehce dostupným zbožím, jsou však mezi nimi nějaké rozdíly?

To samozřejmě jsou. Jedním z nich je obsah canabidiolu (CBD), některé výrobky ho obsahahují jen mizivé množsví, některé více. Důležitým faktorem je také synergie s ostatními látkami ve výrobcích obsaženými, jak často uvadí jedna z největších a nejuznávanějších osobností výzkumu v oblasti kanabinoidů, doc. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc. Proto obohacujeme naše výrobky také konopnými terpeny, které také fungují samy o sobě, ale zároveň napomáhají umocňovat pozitivní působení ostatních kanabinoidů, třeba právě CBD.

Lidovky.cz: Můžete (co nejvíce srozumitelným způsobem) vysvětlit, v čem je konopí obsažené v kosmetice unikátní? A co konkrétně využíváte vy?

V našem těle máme takzvané kanabinoidní receptory (CB1,CB2), a právě na tyto receptory se váží kanabinoidy obsažené v konopí. Bez nadsázky lze tedy říci, že konopí jako léčivá bylina, jako by byla stvořena právě pro nás. Kosmetika, do které se tedy tyto a další látky v konopí obsažené přidávají, harmonizují téměř všechny procesy v těle. To, na kterou část těla a na jaký neduh je ta či ona kosmetika vhodná, je poté dáno nosičem, tedy zbývajícími látkami v kosmetickém výrobku obsaženými. My přidáváme také konopný éterický olej, jehož účinky podporují společně s CBD silné regenerační schopnosti těla.

Petr Sedláček Narozen v Jeseníku, vystudoval obchodní akademii, logistiku a management. Pracoval v malých i nadnárodních firmách jako nákupčí, plánovač, kvalitář, kde ale zjistil, že nechce být jen kolečkem velké mašiny a prodávat věci, které člověk vlastně ani nepotřebuje.

Konopí jej provázelo už od dob studií, kdy jako mnoho jiných experimentoval. Zároveň ale postupně zjišťoval, co tato rostlina „umí“, resp. co vše se z ní dá využít k účelům nejen léčebným (masti a tinktury), ale i průmyslovým (výroba papíru, izolace, ba dokonce i konopný plast). A to vše mnohem bezpečněji, efektivněji a ekologičtěji, než současná farmaka a zmíněné průmyslové výrobky vyžadují.

Lidovky.cz: Jaká je historie této rostliny a jejího využití v českých zemích?

Dalo by se říci, že od nepaměti. Což dokládá také nález konopné textilie starý 5000 let, který objevili archeologové v Mohelnici. Změny přišly prakticky nedávno. Do 50. let 20. století byla tato rostlina hojně využívána jak pro léčebné, tak pro průmyslové využití. Poté byla bohužel démonizována a konopí označeno jako droga. Nyní už se opět dostává do povědomí lidí, ale stále slovo konopí u mnohých vyvolává negativní konotace. Toto se snažíme skrze naši práci změnit a ukázat, že konopí se nemusíme bát, ba naopak. Stejně jako to platí u řady dalších přírodnin, každá má potenciál proměnit se v něco užitečného a volba formy, s jakou tento potenciál využijeme, je jen na nás.

Lidovky.cz: Máte pod palcem naprosto celý proces pěstování, zpracování i prodeje výrobků. Co z toho je pro Vás v tuto chvíli nejsložitější? A co Vám naopak přináší největší radost?

Nejsložitější je asi papírování a legislativa. To první je takové to nutné zlo, to druhé je bohužel v současné době nedostačující a zastaralé. A největší radost nám přináší na jedné straně ono pěstování, to že vidíme, jak konopí roste od semínka až po krásnou zralou a voňavou rostlinu. Na druhé straně potom vidíme, jak výrobky z ní pomáhají a dělají radost našim zákazníkům.

Lidovky.cz: Odehrává se vše v České republice?

Zhruba jedna třetina všech procesů se odehrává zde, jde především o ruční sběr a dlouholetou spolupráci s vlastními zemědělci. Pěstujeme také v Polsku, kam pravidelně jezdíme a osobně vše kontrolujeme. Podle zaměření finálního výrobku pak např. posíláme herbu na extrakci a purifikaci kanabinoidů do Polska, kde už několik let spolupracujeme s těmi nejlepšími a dá se říci, že jsme si je za tu dobu vypiplali, aby výsledný výrobek odpovídal našim představám. Výrobky, jako jsou např. konopné koupele, děláme u nás v Jeseníku a jeho blízkém okolí. Vše ale v českých akreditovaných laboratořích měříme, a to na obsah aktivních látek i těžkých kovů a pesticidů, aby zákazník dostal opravdu to nejlepší.

Lidovky.cz: Pohybujete se v prostoru, který je po obchodní stránce stále rizikový, jak se vám daří najít balanc mezi tím, co byste ještě rád dokázal - a tím, co je z hlediska legislativy možné?

Pokud člověk dělá vše dle zákona, což my samozřejmě děláme, tak při prodeji konopných produktů nejde až tak o rizikový byznys. Jediné, co nás limituje, je občas hloupý přístup některých firem jako třeba Facebooku, který se obecně staví k výrobkům z konopí kriticky, blokuje reklamy, nelze vytvořit FB eshop apod. Dalším příkladem jsou banky či poskytovatelé platebních bran, kteří nás odmítají a označují naše podníkaní jako rizikové.

Lidovky.cz: Co všechno by za příznivých legislativních podmínek konopí ještě dokázalo?

Rozvoji konopí přehnané restrikce házejí klacky pod nohy už více jak 80. let, čímž úplně zmizely stroje na sklizeň i zpracování. My sami jsme museli hledat linku na dekortikaci, oddělení stonku od dužiny, po celé Evropě. Stroj na sklízení jsme si nakonec vymysleli a vyrobili sami a dali mu jméno “Václav”. Jinak se stačí podívat do světa, kde k legalizaci konopí resp. marihuany dochází, v tomto bohužel EU zaspalo. Nejen, že by legalizace ruku v ruce s regulací a osvětou pomohla více lidem, ale také přinesla nemalé příjmy do statního rozpočtu, což dokazují právě státy, kde je již legalizováno. Pokud bychom tedy mohli používat odrůdy „netechnické“, s vyším obsahem THC, jistě by to umožnilo vyrábět výrobky, které by účinkovaly na více neduhů a pomohly většímu spektru zákazníků.