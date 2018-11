ASI.JATKA: Drobky vietnamského strávníka. Na zemi jíme, protože je nás hodně

Odložím si tu dnes několik drobných gastrorychlomyšlenek, gastrotázek a gastropřání.

Zaprvé. Přála bych si, aby se vietnamské maminky nikdy nedozvěděly o existenci Mimibazaru a ani aby ho nikdo nepřekládal do vietnamštiny. Protože co může být horšího než UHO? Asijská UHO. Moment. Co když už existuje vietnamský Mimibazar?!



Zadruhé. V české rodině se jí polévka na začátku, ve vietnamské na konci, ke slehnutí a vyčištění misky. Proč ji jíte jako první? Vždyť pak nezbude místo na hlavní?

Zatřetí. Vietnamská rodina jí na zemi, protože je nás hodně.

Za čtvrté. Hm, jakou pizzu si Vietnamec objedná, když jde do pizzerky? Tu s koriadrem, jestli ji už někdo konečně vymyslel?

Za páté. Paštika se vietnamsky řekne pâté (z francouzštiny). “O půl páté, dala bych si banh mi pâté”. Haha, půlnoční pojezie o hladu je trošku o hlavu.