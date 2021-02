Důvěra ve vakcíny je klíčová, říká europoslanec za německé křesťanské demokraty Peter Liese

Evropská unie by neměla vést „válku o vakcíny“ a zakazovat jejich vývoz. Zároveň by měla důsledně trvat na tom, aby jejich výrobci dodržovali smlouvy, říká Peter Liese, europoslanec za německé křesťanské demokraty.

Lidovky.cz: Byla Evropská unie příliš naivní, když dohadovala podmínky pro dodávku vakcín a jejich množství, například od firmy AstraZeneca?

Smlouva jako taková je v pořádku. Co naopak není v pořádku, je chování firmy. Tvrdí, že má problémy s dodávkami, protože se v evropském dodavatelském řetězci cosi pokazilo. Ve smlouvě je ale jednak uvedeno, že do EU mohou být dodávány vakcíny z továren ve Velké Británii, jednak vím, že ampulky s látkou byly plněny i v Německu a poté dodávány do Velké Británie. Tvrzení firmy jsou zcela nepřijatelná.