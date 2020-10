Dvorní fotograf zlaté sparťanské éry. Zdeněk Lhoták rekapituluje své fotbalové období knihou

Jeden z nejoceňovanějších současných českých fotografů Zdeněk Lhoták začal na tělovýchovné fakultě, přes sportovní fotografii se dostal k reportážní tvorbě a za tu obdržel prestižní cenu Word Press Photo. Aktuálně vydává publikaci zaznamenávající vrchol pražské Sparty osmdesátých let. Jak pohlíží na svou fotbalovou tvorbu a s kterými hráči slavné éry ho dodnes pojí přátelství?

Lidovky.cz: Jak jste se dostal od tělovýchovné fakulty k fotografování?

V 1. ročníku na FTVS jsem si vypůjčil od otce Flexaretu a začal fotografovat spolužáky při sportovních akcích i v soukromí. Zjistil jsem, že přes svou introvertní povahu jsem prostřednictvím fotoaparátu schopen se s lidmi mnohem více sblížit. Rovněž si po prvních vyvolaných snímcích uvědomil, že nemám problém s vnímáním kompozice i základních technických parametrů fotografie.

Cítil jsem, že můžu fotografii využít jako prostředek komunikace a seberealizace. Postupně jsem se proměnil ve fotografa, který bokem studuje tělocvik. Cíleně jsem směřoval svoji profesní budoucnost ke sportovní fotografii. Moje roční vojenská služba v Dukle Praha ve funkci fotografa byla k tomu logickým krokem.

Lidovky.cz: A tam začala vaše skoro třináctiletá šňůra fotografická praxe na Spartě?

Po vojně jsem pátral po vhodném uplatnění svých fotografických ambicí a díky doporučení spolužáka Vladimíra Svítka, který byl v té době asistentem trenéra fotbalové Sparty, jsem se stal externím fotografem s úkolem dokumentovat všechny sportovní aktivity včetně fotbalu. Byl to skromný, ale jistý příjem, bohužel bez razítka v občance. Tento problém jsem vyřešil krycími zaměstnáními: rok státní trenér rybářství na Československém svazu rybářství a pět let noční hlídač v Národním muzeu na poloviční úvazek. Byl jsem spokojený, víkendy jsem trávil za fotbalovou brankou spolu s ostatními profíky z redakcí. Stále více jsem se také věnoval i výtvarné fotografii inspirovaný kamarády grafiky a malíři.

Lidovky.cz: Jak jste se dostal do zákulisí fotbalového klubu? Byl to přirozený vývoj, nebo postupné přátelství se sparťanskými činiteli?

V roce 1979 jsem začal studovat uměleckou fotografii na FAMU a moje vnímání možností fotografie se hodně rozšířilo. Uvědomil jsem si, že mám jedinečnou příležitost to vysoce emotivní fotbalové prostředí, ve kterém se pohybuji, zdokumentovat. Začal jsem fotografovat atmosféru v hledišti a postupně si zajistil i přístup do hráčského zázemí i neveřejné tréninky. Jelikož jsem už několik let fotografoval i oficiální sestavy a portréty hráčů, nebyl to až takový problém. Vyjednal jsem si i možnost cestovat s mužstvem na významné domácí ligové zápasy autobusem, a dokonce i letadlem.

Lidovky.cz: Byl jste v té době „sparťanský fanoušek“, nebo vás spojovala jen práce?

Nebyl jsem klasický fanda, který by za Spartu „položil i život“. Bylo to ale moje mužstvo, cítil jsem, že patřím do týmu. Velké a slavné zápasy jako s Juventusem a Realem Madrid jsem prožíval velmi intenzivně. Na trávníku nebojovali fotbaloví idolové, ale mí kamarádi.

Rvačka (Ostrava)

Lidovky.cz: A vydržela ta přátelství dodnes? Sledujete novodobou sparťanskou éru?

Třicet let jsme se s tehdejšími hráči nepotkávali. Při přípravě knihy Tenkrát na Spartě jsem ale zjistil, že doba, kterou jsme společně na stadionu prožili, se nám všem zapsala do paměti tak silně, že ta naše přátelství jsou dnes ještě intenzivnější.

Lidovky.cz: Nepřemýšlel jste o navázání na focení Sparty, o vytvoření série „Sparta po třiceti letech“? Nebo už se reportážní práci nevěnujete?

Sportovní fotografie je dost náročná sportovní disciplína, a já už dlouhou dobu netrénoval. Navíc nejen fotbal ale i zákulisí se velmi profesionalizovalo, a tak podobné fotografie, které najdete v knize Tenkrát na Spartě, už nikdo neudělá. Držím palce současnému fotografovi Sparty Davidu Lejčkovi.

Lidovky.cz: Při focení Sparty jste si „odskočil“ k zachycení spartakiády, za něž jste získal cenu Word Press Photo. Byl to zásadní obrat pro vaši kariéru?

Bylo to druhé místo v kategorii sportovní seriál za fotografie zablácených vojáků z obvodní Spartakiády v Praze 5. Takové fotografie už také nikdo neudělá nejen, že to byla poslední Spartakiáda, ale i proto, že už odpadl politický nátlak povinné účasti, proti kterému jsem se prostřednictvím fotografií vymezoval. Každopádně jsem si užil pár měsíců slávy, ale kariéru volného fotografa jsem si musel budovat sám.

Lidovky.cz: Čeho si vy sám ze své tvorby nejvíce ceníte?

Těch témat, kterými jsem se zabýval je mnoho. Mám rád většinu svých fotografií, některé se proslavily, některá témata ale vznikala s vědomím, že u veřejnosti se velké slávy nedočkají, jelikož postrádají potenciál jednoduché čitelnosti. Proto si nejvíc cením letošního ocenění od Asociace profesionálních fotografů ČR titulem „Osobnost české fotografie za dlouhodobý přínos fotografii“.

Lidovky.cz: Jaká je situace fotografů dnes, když každý druhý má výkonnější mobil než fotoaparát a amatéři se zlepšují?

Fotografie byla vždy nejjednodušším prostředkem k prezentaci vlastní kreativity. Dostupnost a kvalita techniky by měla pozitivně ovlivnit i „kvalitu“ fotografie. Obrazy, které produkují i naše mobily, jsou skutečně technicky dokonalé. Pokud však akceptujeme, že fotografie je především mentální proces, pak bude možné stále rozlišovat hodnotu fotografie bez ohledu na nepřesné rozlišování amatéra a profesionála.

Lidovky.cz: Takže podle vás profesionální fotografie bude mít vždycky své místo v médiích i galeriích?

Profesionála vnímám jako člověka vybaveného technicky i invenčně splnit tu nejsložitější zakázku. Vzhledem ke stále větší dosažitelnosti technické kvality poroste podle mého názoru poptávka po fotografiích prezentujících nové a netradiční pohledy i názory v reportážní, dokumentární, reklamní i volné tvorbě.

Žilina

Lidovky.cz: Aktuálně vydáváte fotografickou knihu Tenkrát na Spartě. O čem je?

Kniha je o fotbalu tak, jak jsem ho vnímal v osmdesátých letech já. Má 144 stran a 132 fotografií. Je stejnou měrou určena pro milovníky fotbalu i pro ty, kteří sledují fotografickou tvorbu. Najdete tam samozřejmě hráče slavných jmen, jako jsou Jan Berger, Ivan Hašek a Josef Chovanec, František Straka, Josef Jarolím, Václav Němeček či Vladimír Táborský při hře, tréninku, v šatnách i při masážích. Dramatické záběry ze slavných utkání jsou doplněny i pohledy do tváří fanoušků na tribunách i mimo stadión.

Podařilo se mi dokumentovat na tribunách emoce všeho druhu: údiv, nadšení, agresivitu i lásku. Fotografie jsou doplněny textem Tomáše Poláčka a Tomáše Pospěcha, i vtipnými komentáři hráčů k jednotlivým snímkům. Je pravděpodobné, že se v knize najdou i ti, kteří za Spartu v osmdesátých letech „bojovali“ ve slavném kotli. Skvělá zpráva je, že Spartě se konečně daří a vede jí Václav Kotal, kterého si pamatuji jako skvělého útočníka, jeho dvě fotografie, jak skóruje hlavou a slaví, jsou v mé knize.

Lidovky.cz: Takže hmatatelná vzpomínka nejen pro milovníky Sparty, ale i fotografie…

Věřil jsem, že kniha bude hodně zajímavá především pro pamětníky slavných osmdesátek Sparty. Podle ohlasů mám pocit, že kniha se objeví pod vánočním stromkem mnoha otců a dědů, kteří své mládí mají spojené se Spartou. Jelikož kniha je koncipovaná především jako obrazová publikace, očekávám, že si najde cestu i k milovníkům dokumentární fotografie. Kniha míří do tisku a naše snaha získat podporu prostřednictvím Hithit se vyvíjí nadějně, ještě ale nejsme u cíle. Držte nám palce.