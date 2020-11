‚Klid, Donalde, klid!‘ Greta Thunbergová vrátila Trumpovi jeho téměř rok stará slova

Psal se prosinec 2019, když časopis Time vybral klimatickou aktivistku Gretu Thunbergovou jako osobnost roku. Zvolení tehdy šestnáctileté dívky označil Donald Trump jako směšné. „Greta musí pracovat na svém problému se zvládáním vzteku,“ napsal prezident USA na Twitteru a radil jí, aby si zašla do kina na nějaký starý dobrý klasický film. „Klid, Greto, klid,“ zakončil prezident.



So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE