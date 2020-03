Herec Cyril Dobrý o natáčení Zrádců: Říkali jsme si to, jak jsme chtěli. Takže mluvíme jako dlaždiči

Praha Dalo by se čekat, že hlavní hvězdu krimiseriálu Zrádci zastihnete ve studiu nebo v nějaké hipsterské kavárně. Namísto toho mě Cyril Dobrý vítá s ochrannými brýlemi na hlavě a pracovními rukavicemi za pasem ve své dílně. Kromě herectví se věnuje i truhlařině. Jako teenagera ho vyhodili z gymnázia, a tak už se za svůj život stihl věnovat několika profesím. Dělal modela v New Yorku a Singapuru, pracoval za barem. Nakonec se v něm ale ozvaly geny a stejně jako jeho otec Karel Dobrý, dědeček Jiří Hrzán a teta Barbora Hrzánová se dal na herectví.

V seriálu Zrádci ze světa vietnamské drogové mafie, který v České televizi běží do konce března každou neděli, ztvárnil svou první hlavní roli – dealera a policejního informátora Davida Frýdla.

LN: Co jste cítil před natáčením seriálu Zrádci, když šlo o vaši první hlavní roli?

Nikdy předtím jsem nic tak velkého nedělal. Měl jsem obrovskou radost, že jsem dostal tu možnost. A zároveň jsem měl obavy, jestli to dokážu. Nevěděl jsem, do čeho jdu.

LN: Jaké byly vaše dojmy po natáčení?

Hrozně mě to bavilo, byla to práce za odměnu. Taky to ale bylo pěkně náročné. Když jsem předtím zkoušel dva měsíce v kuse v divadle, vzalo mi pak třeba týden, než jsem se z toho probral. A tohle trvalo půl roku, takže jsem se dával do kupy asi dva měsíce. Když jste v tom procesu, tolik si nepřipouštíte, že jste unavená – a až na konci jsem cítil, že už opravdu melu z posledního. Ona je to vyčerpávající práce i psychicky. Pořád o roli přemýšlíte. Není to tak, že ten den dotočíte a máte padla. Nosíte si to v sobě pořád.