Herečka se šrámem na hlavě. Cate Blanchettová se zranila motorovou pilou

PRAHA Nehoda s motorovou pilou zní rozhodně děsivě. Herečka ale naštěstí vyvázla jen se šrámem na hlavě. Jsem v pořádku, oddechla si v podcastu Julie Gillardové, bývalé australské premiérky.

„Měla jsem tak trochu nehodu s motorovou pilou. Zní to opravdu, ale opravdu napínavě, nicméně to tak nebylo. Kromě malého šrámu na hlavě jsem v pořádku,“ popsala Blanchettová v podcastové sérii A Podcast of One’s Own.

„Buď s tou motorovou pilou opatrná. Máš slavnou hlavu a fanoušky by asi mrzelo, kdyby z ní kousek chyběl,“ odpověděla moderátorka podcastu Julia Gillardová, australské premiérka z let 2010 až 2013.



Herečka Cate Blanchettová prorazila v roce 1999 když za roli ve filmu Královna získala Zlatý glóbus ainominaci na Oscara. Jejími největšími úspěchy pak byly filmy Letec (2005) a Jasmíniny slzy (2014), za oba získala Oscara. Herečka nyní připravuje snímek Nightmare Alley pod taktovkou režiséra Guillerma del Tora.

Blanchettová není jediná, komu se při karaténím kutilství přihodila nehoda. Kytarista britské skupiny Queen Brian May si dle svých vlastních slov při zahradničení natrhl zadnici. Nakonec u něj lékaři přišli i na vážnější problém, ale naštěstí je oceňovaný khudebník již v pořádku.