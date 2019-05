‚Sansa Stark‘ ze Hry o trůny se provdala za zpěváka Jonase. V Las Vegas je oddával Elvisův dojník

Las Vegas Představitelka Sansy Stark ze slavného seriálu Hra o trůny Sophie Turnerová se vdala. V Las Vegas řekla ano zpěvákovi Joeu Jonasovi. Obřad novomanžele vyšel na pouhých 600 dolarů.

Mladý pár se vzal po udílení cen Billboard Music Awards v americkém městě Las Vegas a obřad vedl dvojník Elvise Presleyho. Záběry ze svatby zveřejnil na sociální síti Instagram v instastories DJ Diplo, který na veselce vystupoval.

Záběry ze svatby zveřejnil na sociální sítí Instagram v instastories DJ Diplo.

Herečka měla na sobě bílý overal s volány a stejnobarevný závoj. Zpěvák zvolil šedivý oblek. Akce se účastnili i jeho bratři, s nimiž tvoří kapelu, která krátce předtím zahrála na hudebním galavečeru



Slavný pár se seznámil díky Instagramu. Skrze sociální síť zpěvák pozval herečku na rande, v roce 2017, o rok pozdějí, se pak Turnerová a Jonas zasnoubili.

„Byla jsem smířená s tím, že možná zůstanu sama. Pak jsem však poznala Joea. Myslím, že ve chvíli, kdy narazíte na toho pravého člověka, to okamžitě cítíte. Všechno do sebe zapadne a vy s jistotou víte, že je to on,“ uvedla Turnerová.