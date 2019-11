Herečku Bohdalovou hospitalizovali kvůli střevním potížím. Nemohla se zúčastnit oslav fotbalové Amfory

PRAHA Herečka Jiřina Bohdalová (88) byla o víkendu hospitalizována kvůli střevním potížím v pražské Nemocnici Na Homolce. Do domácího ošetřování by měla být propuštěna ve čtvrtek. Nemohla se proto zúčastnit oslav 45 let fotbalového klubu Amfora.

Bohdalová měla na oslavách převzít putovní pohár Fotbalisty roku a Diamantový míč, místo ní však v Divadle Hybernia vystoupil její vnuk Vojtěch Staš. „Babička je v nemocnici. Popadla ji nějaká střevní chřipka. Třicet let vykopává a teď si nemůže převzít cenu,“ citoval web iDNES.cz slova Staše před publikem. V něm usedli například Jan Rosák, Helena Vondráčková, Jitka Zelenková, Monika Absolonová, Roman Skamene nebo Roman Šebrle.

„Co to ještě mám říct? Jo, že na dálku děkuje,“ dodal vnuk Bohdalové a syn herečky Simony Stašové. Bohdalová již dříve přiznala, že trpí rozedmou plic. Před osmi lety také podstoupila operaci kolene. Minulý rok musela být hospitalizována, když upadla na schodech. V té době však vyvázla bez většího úrazu, měla pouze pohmožděniny. Na konci roku 2018 muselo Divadlo Na Jezerce zrušit představení, když si herečka zranila kotník a s ortézou skončila na vozíku.