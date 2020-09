Hledání a obrana pravdy. Lékař Vladislav Kruta nezaváhal a zapojil se do odboje

Uznávaný fyziolog. Muž, který se zasloužil o vybudování první československé továrny na penicilín. Člověk, který odolal nátlaku a odmítl veřejně odvolat svůj podpis pod manifestem 2000 slov. To všechno byl Vladislav Kruta.

Do boje proti Hitlerově totalitě se zapojili nejen profesionální vojáci, ale lidé všech povolání. Byl mezi nimi i lékař a světově uznávaný fyziolog prof. MUDr. Vladislav Kruta, který se narodil 27. června 1908 v Bělé pod Bezdězem.

Absolvoval gymnázium na Královských Vinohradech v Praze a v roce 1931 byl promován na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Již jako mladý vědec si vydobyl světové renomé pracemi na téma fyziologie srdečního svalu. V letech 1934 až 1935 pracoval na Sorbonně v Paříži u profesorů Lapicquea a Laugiera a v roce 1937 se ve Francii oženil se slečnou Emily Bahuaultovou.

Okamžitě po nacistické okupaci v březnu 1939 se zapojil do domácího odboje. S manželkou uprchli do Francie v červenci 1939. Po vypuknutí války byl jako protektorátní občan krátce internován, po propuštění se dobrovolně přihlásil do československé armády. Odveden byl v prosinci 1939 a v březnu 1940 byl v hodnosti nadporučíka zdravotní služby zařazen do československé 1. divize v Agde. Jako vědec světového významu byl převelen do centra vojenského lékařského výzkumu francouzského letectva v Mérignac, kam přijel v červnu 1940, kdy se již německé tanky blížily k Paříži.



MUDr. Krutovi se podařilo odplout na jedné z posledních evakuačních lodí z Bordeaux do Velké Británie. Stal se nejprve lékařem 311. československé bombardovací perutě, odkud byl v květnu 1941 převelen jako lékař k nově založené 313. československé stíhací peruti. Na základě intervencí britských vědců byl v říjnu 1942 přemístěn do výzkumného ústavu Ministerstva pro vnitřní bezpečnost při Oxfordské univerzitě, kde se zabýval výškovou fyziologií, srdeční mechanikou a fyziologií výživy.

Po návratu do vlasti působil jako přednosta 5. oddělní ministerstva zdravotnictví, které distribuovalo pomoc z dodávek UNRRA. Značnou měrou se také zasloužil o vybudování první československé továrny na penicilín v Roztokách u Prahy. Od roku 1947 do roku 1953 byl přednostou Fyziologického oddělení Ústavu tělovýchovného lékařství Univerzity Karlovy, v letech 1948 až 1951 přednostou Fyziologického ústavu LF UK v Hradci Králové a v letech 1951 až 1970 přednostou Fyziologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Roku 1966 byl jmenován řádným profesorem.



Po sovětské okupaci odmítl v roce 1970 veřejně odvolat svůj podpis pod manifestem 2000 slov. Byl proto zbaven vedení ústavu, bylo mu zakázáno publikovat a byl mu odepřen i vstup na univerzitu. Věnoval se poté dějinám medicíny, zabýval se zejména Janem Evangelistou Purkyně. Prof. MUDr. Vladislav Kruta zemřel v Brně 6. září 1979. V roce 1991 byl in memoriam rehabilitován a povýšen na plukovníka.



Stíhací letouny Supermarine Spitfire 313. československé stíhací peruti