Holohlavý Travolta. Herec z Pomády představil nový vzhled, fanoušci ho chválí

PRAHA Herec John Travolta, představitel slavné role Dannyho Zuka v muzikálu Pomáha, se nechal ostříhat dohola. Se svým novým zevnějškem se pochlubil v instagramovém příspěvku se svou osmnáctiletou dcerou Elle Bleu. Zda se herec nechal dohola ostříhat kvůli nové roli nebo jen zkouší nový vzhled, zatím nekomentoval.

Na informaci upozornil web INSIDER.

„Doufám, že jste všichni měli skvělý Nový rok,“ píše Travolta ve svém posledním instagramovém příspěvku.



Lidé na sociálních sítích Travoltovu změnu zevnějšku chválí. „Je těžké přijmout, že máte jen málo vlasů nebo žádné... ale může to být osvobozující,“ okomentoval fotografii jeden uživatel. Jiní přidávali komentáře, že holohlavý je opravdu krásný a že by si tento vzhled měl ponechat, dokud ho role nedonutí to opět změnit.



Již dříve některé zprávy mluvily o tom, že herci slábnou a vypadávají vlasy a proto se uchýlil k nošení paruk. Na většině veřejných fotografií měl totiž husté vlasy, poté se však na sociálních sítích objevila fotografie holohlavého Travolty z posilovny.