Hudebník i bavič. Ve věku 77 let zemřel americký zpěvák Dr. John

Ve věku 77 let ve čtvrtek zemřel americký zpěvák a držitel prestižního ocenění Grammy Dr. John, informoval o tom zpravodajský web BBC. Hudebník, který byl uveden do rokenrolové síně slávy a který se narodil v New Orleans, kombinoval blues, pop, jazz, boogie woogie a rokenrol. Na sociálních sítích už lítost nad jeho úmrtím vyjádřila řada jeho kolegů.

„Krátce před rozedněním 6. června hudební legenda John Rebennack mladší, známý jako Dr. John, zemřela na infarkt,“ stálo v prohlášení na jeho oficiálním twitteru. Rodina zároveň v příspěvku poděkovala všem, kteří s Dr. Johnem sdíleli „neobyčejnou hudební cestu“ a požádala o soukromí s tím, že datum pohřbu bude oznámeno v nadcházejících dnech.



Na hudebníka již na sociálních sítích zavzpomínala řada jeho kolegů. Fotografii s ním sdílela například zpěvačka Blondie či někdejší bubeník kapely The Beatles Ringo Starr.



Kariéra Dr. Johna začala koncem 50. let minulého století, kdy se stal prominentním pianistou a zpěvákem na neworleanské hudební scéně. Ještě větší pozornost si získal ale v roce 1968 po vydání prvního sólového alba Gris-Gris. Hudebník, který zvítězil ve svém boji se závislostí na heroinu, se ale asi nejvíce proslavil v roce 1973 hitem Right Place, Wrong Time.

Koncerty Dr. Johna byly známy pro svou karnevalovou atmosférou - hudebník často nosil barevně výrazné kostýmy s pírky a na diváky házel třpytky. Do rokenrolové síně slávy ho v roce 2011 uvedl zpěvák John Legend.



Za svůj život Dr. John vydal 35 alb a za tři z nich získal Grammy, naposledy s albem Locked Down v roce 2013. To se věnovalo tématům drog, času, který strávil ve vězení (za mřížemi byl za drogové delikty dva roky) a jeho dětem, se kterými chtěl zlepšit vztah.

Ženatý byl hudebník v životě dvakrát a jednou v rozhovoru s The New York Times řekl, že má „hodně“ dětí.