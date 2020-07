Hvězda seriálu Glee je nezvěstná. Herečka Riverová se pravděpodobně utopila v jezeře

Po třech hodinách narazila jiná posádka na loď se spícím dítětem uvnitř. Policie na místo vyslala tým potápěčů a vrtulník, ale pátrání po herečce je stále bezvýsledné.



Policie v tiskovém prohlášení uvedla, že ačkoliv bylo těžké od dítěte získat o zmizelé jakékoliv informace, syn policistům sdělil, že si s matkou šel z lodi zaplavat. Riverová se ale zpátky do lodi nevrátila. Díte mělo na sobě záchrannou vestu, ale vesta pro dospělého ležela v lodi nedotčená.

Naya Riverová se prosadila už jako dětská herečka epizodními rolemi v seriálech Fresh Prince nebo Pobřežní hlídka. Nejvíc ji ale proslavila role Santany Lopezové v hudebním seriálu Glee. Necelý den před zmizením zveřejnila na Twitteru společnou fotku se synem.

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B