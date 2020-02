Hvězdou Instagramu v 92 letech. Američanka bortí módní stereotypy

Na Instagramu ji sledují skoro čtyři miliony lidí, řadí se tak k vlivným influencerkám. Mezi její fanynky patří mimo jiné Rihanna či Miley Cyrus. Co je na tom zvláštního? Helen Ruth van Winkle je dvaadevadesát let a přezdívá se Baddie.

„Baddie“ neboli „zlobivka“ovládla oblíbenou sociální síť už v roce 2014. A kromě smyslu po humor a svého životního postoje prezentuje i velmi originální styl oblékání. Má ráda džínové kraťasy, neonové barvy i batiku. Růžová je v jejím šatníku hojně zastoupená. Svoje motto „kradu vám chlapy už od roku 1928“, používá od té doby, co si instagramový účet založila.

Před několika lety dokonce vydala autobiografickou knihu „Baddiewinkle’s Guide to Life“. Ale nejsou to nudná životopisná data, ale spíše návod na to, jak lépe žít a lépe se oblékat.