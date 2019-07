Jak budou celebrity vypadat až zestárnou? Aplikace FaceApp vám to ukáže

Aplikace FaceApp Mobilní aplikace FaceApp pomocí, které se dají upravovat fotografie, se rozhodla připravit „výzvu“ pro své uživatele a stala se tak hitem internetu. Umožňuje totiž proměnit obličej a nechat ho „zestárnout“. Tisíce lidí, včetně celebrit a influencerů, začaly sdílet fotografie se svým „starším“ obličejem.

Fotografie celebrit, ale i neznámých lidí můžete sledovat na sociálních sítích pod hashtagem #FaceAppChallenge.



Do výzvy s se zapojil například šéfkuchař Gordon Ramsay, zpěvák Sam Smith či rapper Drake. Z českých celebrit se na Facebooku s tím, jak bude vypadat ve stáří, pochlubila například rychlobruslařka Martina Sáblíková nebo Zpevačka Martina Pártolová a herečky Veronika Archteva a Nikola Štíbrová.



Hrozí nebezpečí?

Aplikace zažila první boom už v roce 2017. Nyní její popularita znovu roste. Její využívání však s sebou nese riziko. Část uživatelů ale vyjádřila obavy, jak firma se sídlem v Rusku nakládá s jejich osobními daty. Aplikaci vyvíjí tým z ruského Petrohradu. Tajemství úspěchu podle nich tkví v umělé inteligenci, jež dokáže zachovat snímek i po upravení realistický.

Tak, jako u všech aplikací, i zde musí uživatel před instalováním udělit souhlas s přístupem k datům v telefonu. Jak je s těmito daty nakládáno, nikdo pořádně neví. Jisté je jen to, že tvůrci disponují velkým množstvím informací, které se dají využít různě. Pokud se uživatel přihlásí přes profil na Facebooku, dá aplikaci přístup k veřejným informacím z profilu, e-mailovým adresám a všem fotografiím – a to i k těm, které sdílí pouze s přáteli. Pokud si FaceApp uživatel stáhne do chytrého telefonu, dává provozovatelům možnost přístupu dokonce také k fotkám, které na internet nikdy nedal.