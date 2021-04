Za totality by některé skončily ve zvláštní škole, dnes je to jiné. Otevřený rozhovor s novinářkou Uhlovou o výchově čtyř dětí v lockdownu

Novinářka Saša Uhlová vychovává se svým mužem čtyři syny. Cestu ke vzdělávání a seberealizaci jim komplikují různá „dys“. Zvláštní mix nadání a poruch není ojedinělý, týká se mnoha dalších dětí. A otevřený rozhovor nastoluje téma takzvaného wellbeingu, tedy úzkého vztahu mezi psychickou pohodou, zralostí dítěte a rozvojem jeho potenciálu. „Myslím, že za totality by některé moje děti skončily ve zvláštní škole a ta frustrace, že jim nikdo nerozumí, by je umořila. Teď se k tomu společnost přece jen staví jinak a synové jsou z toho skoro venku, díky škole a logopedce,“ říká.

Lidovky.cz: Váš syn Hynek nedávno dělal reparát z matematiky. Zdá se, že ho složil jen díky tomu, že to předtím vzdal. Jak to bylo?

S matikou měl problém odmalička, on i jeho mladší bratr Olí. Než šli do školy, neuměli napočítat ani do tří, počty je vůbec nezajímaly. Ve škole potíže bobtnaly, Hynek se hroutil před každou písemkou, ale je velmi šikovný v jiných oblastech, má analytické myšlení, hodně načteno, a školou prošel, v matematice ovšem s velmi odřenýma ušima. V osmičce ale dostal z matiky pětku, což znamenalo reparát v září.

Učil se na něj s velkým strachem, pravidelně u toho kolaboval. A asi pět dnů před zkouškou (byli jsme na dovolené) to vzdal. Že to nedá a bude radši opakovat. Nic jsme nenamítali, Hynek se uvolnil, užil si zbylé dny u moře, hodně plaval, a když jsme přijeli do Prahy, šel na reparát s tím, že to je formalita, ale že nejít tam by bylo nefér vůči škole. „O nic už nejde, nestresuj se,“ říkali jsme mu. A on tu zkoušku složil. Podle mě právě proto, že tam šel s lehkostí. Má problém v oblastech, které mu nejdou, a kde si tím pádem nevěří. Když je v něčem dobrý, zvládne to i pod tlakem.