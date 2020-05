Japonští vědci a kouzlo aromaterapie. Vůně lesa harmonizuje mysl, snižuje stres a pomáhá relaxovat

Dá se relaxovat pomocí vůně? A jaké má účinky na lidskou psychiku? „Lesní terapie, Shirin-Yoku, jak se v Japonsku nazývá, je praxe vědomého pomalého procházení lesem. Tento koncept vznikl v 80.letech, kdy japonští vědci začali zkoumat to, co už vědí generace před námi po staletí - pozitivní vliv lesa na naše tělo a na naši psychiku. Během svých výzkumů zjistili, že procházka lesem snižuje stres,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Jana Štumpová Konicarová, která se lesní terapií zabývá.

Lidovky.cz: Co se v našem těle při procházce lesem děje?

Je jasné, že naše tělo rozpoznává přírodu a les jako svůj pravý domov. Pokud do lesa vstupujeme vědomě a necháme odplout myšlenky a starosti, které nám okupují mysl, otevřeme se hlubšímu vnímání přítomného okamžiku. Les působí na naše tělo přes všechny smysly - vizuálně se naladíme na perfektní harmonii přírody, vpustíme do našeho života vnímání krásy - stromů, barev, měkoučkého mechu; vlny šustění listí a jemného vánku pohrávajícího si s korunami stromů jsou schopné snížit naši nervovou aktivitu a dostat mozek do přínosné hladiny alfa, kam se dostáváme při meditaci nebo také v momentě těsně před usnutím.

Vědci zjistili, že náš pocit komfortu přímo souvisí se synchronizací našeho rytmu těla s rytmem přírody. Hmat - pokud dopřejeme nečí ruce spočinout na drsné a teplé kůře stromu, vysílá relaxační signály našemu mozku. Už Albert Einstein řekl: „Dívejte se hluboce do přírody, pak všemu porozumíte lépe.” Děti, které tráví pravidelně nějakou dobu v přírodě, vykazují vyšší míru sebejistoty, schopnost řešit problémy, mají lepší motoriku a kapacitu na učení. V neposlední řadě vůně lesa - silice, které se uvolňují ze stromů snižují aktivitu sympatického nervového systému, už po 15 minutách vyrovnávají krevní tlak a zlepšuje se imunita.



Lidovky.cz: Jak na nás lesní étery působí a jsou něčím specifické?

Silice stromů nám pomáhají se vycentrovat, uzemnit se a dodávají pocit jistoty, mají blahodárné účinky pro dýchací ústrojí, jsou antiseptické, probudí vaší vitalitu, podpoří imunitní systém. Čisté éterické oleje jehličnanů jsou dobrým podpůrným prostředkem při léčbě respiračních onemocnění. Jedle balzámová podporuje pozitivní náladu a relaxaci, soustředění i koncentraci, uvolňuje dýchací cesty. Zakonzervuje nám slavnostní pocity štěstí z Vánoc po celý rok. Severoameričtí indiáni používají jedli pro posílení zdravého spánku.

Borovice– vzdušná lehkost, svěží aroma posiluje ducha, otevírá dýchací cesty, podporuje sebedůvěru, rozpouští pocity melancholie a prohlubuje instinktivní spojení k životu. Jedlovec kanadský – vnáší pocit procházky lesem po dešti, nasládlá lehce ovocná vůně pomáhá harmonizovat emoce, posiluje plíce, navozuje pohodu ve stresových situacích, podporuje psychické uvolnění, podporuje imunitu a vitalitu. Harmonizuje, zklidňuje psychiku, pročisťuje energie v místnosti. Cedr – hřejivá uklidňující dřevitá vůně je symbolem hojnosti, síly a odvahy. Posiluje nervovou soustavu. Cypřiš – svěží jasný tón, pomáhá harmonizovat krevní oběh, zmírňuje menstruační tenze, pomáhá přijmout to, co je a vyrovnat se s traumatickými změnami, učí nás jít s „flow“ v našem životě, omlazuje a uvolňuje potlačené emoce, které nám ubírají energii. Pomáhá pustit frustrace a pochyby sami o sobě.

Lidovky.cz: Jakým způsobem osvěžovač vzduchu v interieru funguje?

Jeho použití je velmi snadné - jednoduše rozprášíme jemnou mlhu, obsahující čisté éterické oleje do prostoru, který chceme provonět, osvěžit nebo očistit. Pokud chceme, můžeme ještě vůni podpořit kápnutím pár kapek stejné směsi éterických olejů do aromalampy nebo do difuzéru.

Lidovky.cz: Lesní terapie v Japonsku je promyšleným konceptem, můžete o něm říci více?|

Bez toho, že si to jsme schopni často uvědomit, jsme přestimulovaní, vystresovaní a naše tělo se stává náchylnější k nemocem. To vedlo profesora Yoshifumiho Miyazakiho ve spolupráci s Chiba Univerzitou k dalšímu zkoumání efektů lesní terapie, jejímž cílem je zlepšit kvalitu života a snížit náklady zdravotnictví na léčbu nemocí spojených se stresem. Dále vědci zjistili, že se pobytem v lese vyrovnává krevní tlak a to trvá dokonce až 5 dní po jednom dni stráveném v lese.

Lidovky.cz: Jak jste se k míchání aroma směsí dostala?

Jsem člověk, který se rád vyskytuje v harmonickém prostředí. Je to pro mě velmi důležité, a to byl prvotní impulz si namíchat vůně pro jógamatku. Protože, kdo cvičil někdy jógu, ví, že ty krásné podložky po nějaké době používání zrovna nevoní. Míchala jsem si vlastní směsi a neměla s nimi žádné další plány. Jednu jsem namíchala taky pro mou kamarádku a mojí jóga guru jako dárek k narozeninám. Byla to právě ona, kdo mě přivedl na myšlenku začít vůně vyrábět ve velkém a nabízet je komerčně.

Na jednom jógovém retreatu v Egyptě se mně zeptala, proč je nenabídnu i ostatním, protože se jí její studenti ptají, kde se dá taková vůně na podložku koupit. Já jsem se nejdřív zasmála, ale než skončil náš pobyt, měla jsem jasno, že se do projektu pustím. Věděla jsem, že se značka bude jmenovat KANTU, věděla jsem, jak chci aby vypadala a jaké vůně budou v nabídce… Trvalo mně téměř rok dát vše dohromady a uvést na trh.

Lidovky.cz: Proč jste se pustila do směsí Lesa a Selvy?

Když jsem slyšela o konceptu lesní terapie poprvé, nadchnul mě z několika důvodů. Miluji Japonsko - mám velký obdiv k jejich kultuře a k hloubce, kterou si udržují - nic v jejich pojetí se nezdá povrchní, ať už je to plánování zahrad, vaření, balení dárků - jejich smysl pro estetiku a zodpovědnost se prolíná vším. Velmi mi imponuje jejich vnímavost estetiky a tak mi dává smysl, že jsou to právě Japonci, kteří se pustili do zkoumání účinků lesa na lidské zdraví a pocit pohody na vědecké úrovni.

Velmi mě zaujalo ve výzkumu potvrzení toho, že pokud používáme přírodní esence a vůně, mají na nás stejný účinek jako procházka lesem, jen je krátkodobější. Vím, že pokud jsem dlouho zavřená ve městě, cítím velkou potřebu „jít do lesa”, vím, že mě nabíjí, miluji jeho vůně. Chtěla jsem mít možnost nabídnout tuto vůni všem kdykoliv, i když nemají zrovna čas do lesa zajít nebo to nedovoluje počasí. Tak jsem přijala výzvu namíchat vůni, která by les vystihla. Bylo to těžší, než se zdá, protože éterické oleje z jehličnanů jsou více prchlivé a také se ne snadno míchají - jejich charakter se výrazně změní ve směsi. Jsem proto šťastná, že po delší době pokusů a omylů jsem našla kombinaci, která aspoň pro mě, vůni lesa dokáže předat. Chtěla jsem mít les náš a také po loňské cestě do Kolumbie, kdy jsem měla poprvé v mém životě šanci navštívit amazonský prales, který mně naprosto učaroval svou krásou a divokostí, možnost předat tento zážitek aspoň částečně dál. Tak vznikla Selva - Osvěžení z džungle, která obsahuje silice vzácných posvátných stromů jako je Copaiba, Palo Santo, Růžové dřevo a dalších.

Lidovky.cz: Mohou vůně změnit náladu člověka, jeho naladění? Okamžité i dlouhodobé?

Vůně jsou nejkratší zkratkou k emocím. Je to dáno tím, že centrum čichu je napojené na limbické centrum v mozku. Údajně si náš mozek pamatuje všechny vůně, se kterými kdy přišel do styku. To vysvětluje, že stačí závan známé vůně a přenese vás okamžitě do vzpomínky, kterou s danou vůní máte asociovanou. Vůně je také velmi osobní záležitost, možná právě z tohoto důvodu. Co voní jednomu, nevoní dalšímu. Ale i přes tyto individuální rozdíly a asociace jsou vůně, které prokazatelně zlepšují náladu, působí proti depresím - hodně z nich je z řady citrusů - možná nám předávají to slunce, na kterém dozrávají do duše, další takovou kategorií jsou právě vůně stromů - jehličnany nám často připomenou šťastné momenty Vánoc nebo relaxační procházku lesem, léto strávené o prázdninách ve svobodě a hravosti.