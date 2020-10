Jeff Bridges má rakovinu mízních uzlin. Fanouškům to oznámil na sociálních sítích

Lymfomy je souhrnné označení pro zhoubné nádory mízních uzlin a lymfatické tkáně. Hlavními příznaky jsou zvětšené mízní uzliny na krku, v podpaždí a tříslech. Díky moderním metodám léčby jsou ale tyto nádory léčitelné. Například na Hodgkinův lymfom ale v roce 1971 zemřel hudebník a komik Jiří Grossmann.



Herec nepříjemnou novinku oznámil v pondělí večer na sociální síti Twitter, kde zároveň poděkoval své rodině a přátelům za podporu. Bridges svůj úděl oznámil s humorem vlastním jeho snad nejznámější postavě, Jeffreymu „Dudeovi“ Lebowskému z filmu Big Lebowski. Hercovy prognózy jsou podle lékařů dobré.

Snímek Big Lebowski natočil tvůrčí tandem bratří Ethana a Joela Cohenových (Fargo, Tahle země není pro starý). Ačkoliv snímek na filmových cenách pohořel, u diváků si získal kultovní status. Podle hlavního hrdiny vznikl i parodický životní směr nazvaný Dudeismus. Ten po svých vyznavačích vyžaduje praktikování přísné relaxace a povinných chvilek na nezdravé jídlo.

I’m profoundly grateful for the love and support from my family and friends.



Thank you for your prayers and well wishes. And, while I have you, please remember to go vote. Because we are all in this together. https://t.co/6sAU4MYixl



Love, Jeff