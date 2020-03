Jiří Suchý už je zpět z nemocnice. Kvůli mně se teď v divadlech nehraje, žertoval

Divadelník a hudebník Jiří Suchý včera fanouškům oznámil, že byl propuštěn z nemocnice, kde si nějakou dobu poležel. Podle svých slov se rozhodl neuposlechnout radu lékařů a hned začít znovu hrát v divadle, ale omezení kvůli současným omezením nemůže, takže se řádně doléčí.

„Včera jsem se vrátil z nemocnice poměrně zdráv a rozhodnut neposlechnout rady lékařů, kteří mi doporučovali ještě týden ležet do úplného uzdravení. Bylo mi líto diváků, kteří budou chodit do divadla a nedočkají se toho, nač přišli. Úřady se však nejspíš s mými lékaři dohodly, a uzavřením všech divadel mě donutily uposlechnout rady doktorů, ať se mi to líbí nebo ne,“ napsal včera herec na svůj profil na sociální síti Facebook.



„Takže kvůli mně se v celé republice nebude hrát, což mě mrzí, ale na druhou stranu mám šanci na dokonalé uzdravení,“ uzavřel žertovně. Herec se dostal do nemocnice začátkem března. Důvodem bylo vyčerpání a následná nutnost klidového režimu. Fanoušky fotkou z nemocničního lůžka poměrně vyděsil. Stejně tak i vzkazem pod příspěvkem, který se sice vztahoval ke zrušenému divadelnímu představení, ale vyzníval zlověstně. „Prosím o odpuštění. Nedostane-li se mi ho, nedá se nic dělat,“ napsal.



Všechno ale skončilo dobře. Fanoušci pod příspěvkem vyjadřují sympatie. „Myslím na Vás. Všechno zlé je k něčemu dobré. Odpočívejte, ať jste brzy v pořádku a ještě hodně dlouho nám vydržíte rozdávat radost,“ píše jedna z fanynek.

„ Když je důvodem karantény Vaše úplné uzdravení, je všechno v naprostém pořádku. Hezky odpočívejte a nabírejte sílu,“ přistoupila na jeho laskavý humor jiná.

Jiří Suchý letos oslaví 89 let. Je to opravdový český renesanční člověk - hudebník, divadelník, textař, grafik, spisovatel i filmař stál za zrody divadel Na zábradlí a Semafor. Dlouhou dobu tvořil tvůrčí tandem s Jiřím Šlitrem.