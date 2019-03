Jóga v zahradě pražské Vily Lanny. Cvičit může kdokoli, říká pořadatelka akce

Jógu začala cvičit na doporučené lékaře, jako rehabilitaci po operaci kolene, tehdy nemohla udělat ani dřep. Dnes jógu předcvičuje a pořádá lekce na neobvyklých a zajímavých místech. V březnu to bude zahrada Vily Lanny. „Prostor vybíráme náhodně, podle pocitu a atmosféry daného místa. Vila Lanna je překrásná, nejen tedy svým duchem, ale i freskami, které jsou v každé místnosti, historií i lokací,“ říká Klára Pokorná.

Lidovky.cz: Už po páté pořádáte akci Yoga&Special Places. Tentokrát se bude konat ve Vile Lanna. Proč právě tam?

Každou edici Yoga&Special Places se snažíme dělat jinou a něčím netradiční. Prostor vybíráme náhodně, podle pocitu a atmosféry daného místa. Vila Lanna je překrásná, nejen tedy svým duchem, ale i freskami, které jsou v každé místnosti, historií i lokací. Když jsme do vily přišly poprvé, hned jsme věděly, že je to přesně to, co na jarní edici hledáme. Kolem domu je krásná zahrada, kterou chceme také využít. Dost nás také přesvědčil fakt, že budeme moci celou tuto budovu přeměnit v jeden velký Yoga House.

Lidovky.cz: Pro koho akce pořádáte? Mohou se zúčastnit i lidé, kteří jógu nikdy necvičili?

Akce jsou určeny pro širokou veřejnost. Projektem chceme lidem ukázat, že jóga se dá cvičit kdekoli a je pro kohokoli. Lekce jsou sestaveny tak, že si v nich najde každý to své. Pokročilí jogíni i úplní začátečníci. V rámci Spring Yoga Day pořádáme dokonce lekci i pro babičky a maminky.

Lidovky.cz:Propojovat zajímavá místa a cvičen. Jak vás to napadlo?

Nápad vznikl loni v létě, kdy jsme dělali yoga day s Dylanem Wernerem, což je světoznámý jogín a také můj učitel a kamarád, v ArtFood Zooně. Akce měla velký ohlas, byla také mimo jiné věnována na podporu jedné organizace, konkrétně to bylo na NFDO Krtek, vybralo se pěkných 70 tisíc korun a atmosféra na tom daném místě byla tak skvělá, takže jsme si řekly, proč neudělat něco dalšího. Zážitek ze samotné jógy byl ještě větší právě díky unikátnosti toho prostoru. Nápad dělat tyto eventy byl ještě o to více jasný po další akci, a to na Střeše Lucerny. Dojetí a nadšení všech, když viděli západ slunce, bylo natolik silné, že jsme si řekly, pojďme do toho. Na lekce jógy do studia chodíte běžně a není na tom nic speciálního, takže právě proto propojení se zajímavými místy. Hlavně díky té unikátnosti, historii daného místa a tomu, co samo o sobě to místo vyzařuje. Vždy nás baví sledovat, jak se lidé tváří, když na Yoga&Special places přijdou a těší nás ukazovat lidem krásy Prahy a seznamovat je s tím, co tady máme.

Lidovky.cz: Chystáte ještě letos podobné akce? A která byla podle vás nejúspěšnější.

Projekt běží od loňského léta a má vždy čtyři edice v roce, dle ročního období. Letos chystáme ještě letní verzi, podzimní a zimní. Je těžké určit, která byla zatím nejúspěšnější. Každá akce se liší místem, atmosférou a ve finále i tím, jak moc se nám podaří splnit cíl a vybrat potřebmou částku pro danou organizaci/nadaci, kterou v ten den chceme podpořit. Zatím musím říct, že za úspěšné považujeme opravdu všechny, každou trošku jinak.

Lidovky.cz: Část výtěžku posíláte společnosti Pomocné tlapky, která se zabývá chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Proč právě tam?

Každá z akcí podporuje jinou organizaci či charitu. Tentokrát jsme se rozhodly podpořit zířata, která v tomto případě pomáhají hlavně lidem. Jak už i z našich akcí vyplývá, jóga je pro všechny, takže i v rámci té podpory bychom měli pomáhat všem, což chceme během celého dne ukázat i našim návštěvníkům a trošku jim to přiblížit. Ať už je to výcvikem psů, příspěvkem na onkologické léčení, zakoupením sportovního vozíčku pro tělesné postižené a další. Snažíme se nemít jen jeden focus, ale chceme rozšířit pole působnosti, kam jen to jde, proto tentokrát pejskové a také vlastně i proto, že máme zvířata rády. Tím, že ten člověk dostane asistenčního psa a může s ním trávit čas, jít s ním ven a dělat věci, které sám nemůže, tak se mu podle mého názoru opravdu změní život. Sami jsme se o tom přesvědčily, když jsme kupovaly vozík pro organizaci RWTTC, ta radost, že člověk/dítě, které nemůže běhat a najednou se mu naskytne možnost, i přes cvůj handicap, dostat na běžecké závody, jít do lesa na procházku je neskutečná. I když pomůžeme třeba jen jednomu člověku, pomoc jednomu přinese zase úlevu jinému člověku, rodině a všem okolo a myslím si, že jóga je o tom si navzájem pomáhat a nedělat věci jen sami pro sebe, ale tím, že je děláme a myslíme přitom i na ostatní, pomůžeme nejvíce. A to je skvělá myšlenka.

Lidovky.cz: Jaký máte vztah ke zvířatům, a přírodě obecně?

Jóga je spojená s přírodou a je také o tom, že bychom měli respektovat a starat se o všechny živé bytosti. Já osobně mám dva koně, takže ke zvířatům mám velmi kladný vztah. Život bez nich si nedokážu představit.

Lidovky.cz: Neplánujete více akcí dělat venku - třeba v pražských parcích?

Snažíme se vybírat místa, která jsou unikátní a nikdy předtím se tam jóga necvičila. Je to propojení zážitku jak z jógy, tak i z daného místa, každopádně si dokážu představit jógu v zahradách Pražského hradu.

Lidovky.cz:Kde se mohou lidé přihlásit?

Veškeré informace jsou dostupné na našich sociálních sítích Yoga&Special Places a v události Spring Yoga Day nebo pak na stránkách studia Yoga Movement.

Lidovky.cz: Co by si sebou zájemci o cvičení měli přinést?

Podložku na jógu pohodlné oblečení a hlavně dobrou náladu a chuť naučit se a poznat jak nové styly a přístupy k józe, ale také nové lidi.

Lidovky.cz: Jak jste se vlastně k józe dostaly vy?

Po úrazu a operaci kolene mi byla doporučena jako rehabilitace, tenkrát jsem nemohla udělat ani dřep, natož sedět ve skříženém sedu. Pamatuji si, jak jsem si říkala, že je šílené, jak jednoduché cviky dokážou být náročné.

Lidovky.cz: Co vám do života přináší?

Spoustu energie nových zážitku a hlavně skvělé lidi.

Lidovky.cz: Říká se, že jóga není jen cvičení, ale nastavení mysli, jídelníčku a tak dále. Mohly byste tuto myšlenku rozvinout...

Jakmile začnete cvičit jógu, tak se vaše tělo začne tak nějak měnit a říká vám co je pro něj dobré a co ne. Stejně tak je to i s myslí a celkovým psychickým stavem. Neřešíte věci, které nejsou důležité a mnohem méně věci vás rozhodí, jste vlastně v takovém vlastním zenu. Prostě jakmile jednou propadnete kouzlu jógy, tak už nemůžete přestat.