John Lennon byl hudební ikonou, slávu využil i k mírovým aktivitám

LIVERPOOL Byl talentovaným hudebníkem, pacifistou, pro někoho snílkem. Jeho jméno zná snad každý. Britský zpěvák, skladatel i výtvarník John Lennon je považován za jednu z největších osobností 60. a 70. let. Tento ironik s neúctou k oficialitám a samorostlý filozof se o to zasloužil nejen svým působením v legendární kapele Beatles, ale i sólovými nahrávkami z období po rozpadu skupiny. Lennon by 9. října oslavil 80. narozeniny.

Zpěvák, jehož jméno nese letiště v rodném Liverpoolu, v dětství učení moc nedal. Bavila ho ale hudba, takže se v 15 letech pevně rozhodl, že bude následovat své hudební idoly, jakými byli Elvis Presley nebo Buddy Holly. V kapele The Quarrymen, kterou na střední škole založil, se seznámil s parťáky naladěnými na stejnou vlnu - Paulem McCartneym (78) a Georgem Harrisonem (zemřel v roce 2001). Budoucí slavnou čtveřici později doplnil ještě bubeník Ringo Starr (80).



Rokenrolová skupina se přejmenovala na The Silver Beatles, od čehož už byl jen krok k názvu, který pobláznil svět: The Beatles (1960). Kariéru začínali „Brouci“ koncerty v hamburských a liverpoolských klubech, v roce 1962 pak vydali první nahrávku Love Me Do. „Beatlemánii“ ale odstartovala až deska Please Please Me (1963) a následné turné po USA v roce 1964. Čtveřice mladíků tehdy vzala ztečí nejen hudební žebříčky, ale i srdce zástupů pištících fanynek.



Lennon se ukázal být zdatným písničkářem, v kapele fungoval v tvůrčím tandemu s McCartneym. Generace mladých lidí měla pocit, že zpěvák mluví přesně za ni. Například Lennonova píseň All You Need Is Love (Vše, co potřebuješ, je láska) se zařadila mezi hymny 60. let. Nahrávání posledního alba Let It Be už ale provázely silné třenice mezi oběma vůdčími osobnostmi Beatles. Kapela se rozpadla v roce 1970 a její členové se vydali každý svou cestou.

Přelom v Lennonově životě nastal ale už čtyři roky předtím. Seznámil se totiž s kontroverzní japonskou umělkyní Yoko Ono, která se posléze stala jeho druhou manželkou a měla na něj silný vliv. Médiím také tehdy poskytl rozhovor, v němž řekl, že Beatles jsou slavnější než Ježíš. Rouhačský výrok vyvolal mezi věřícími vlnu nevole, v USA se začaly i pálit desky kapely. Jak se ovšem o několik let později ukázalo, pro Lennona měl mnohem tragičtější následky.

John a Yoko se zapojili do mírového hnutí - legendárními se staly jejich tiskové konference z hotelových postelí, takzvané bed-in. Lennon brojil proti válce ve Vietnamu a nasazoval levičáckou rétoriku. Kvůli britské podpoře amerického tažení neváhal vrátit královně Alžbětě II. Řád britského impéria. Lennonovy písně jako Give Peace A Chance zpívaly davy v ulicích. Netrvalo dlouho a hudebník se dostal do hledáčku FBI a CIA, které na něj vedly svazky.

Po rozpadu Beatles založil Lennon spolu s manželkou kapelu Plastic Ono Band. Více ho ale proslavila sólová kariéra, zejména pak deska Imagine (1971), jejíž křehká titulní skladba zabodovala. Pracovně se mu dařilo, jeho osobní život ale nebyl šťastný. Lennon byl jako člověk složitou osobností - navenek suverénní až drzý, v soukromí pak rozervaný a stíhaný depresemi. Celý život hledal nějaké vedení nebo sílu, o níž by se mohl opřít. Léčil se ze závislosti na alkoholu i drogách.

Obrat k lepšímu nastal v polovině 70. let, kdy se Lennonovým narodil syn Sean (44). Byl zpěvákovým druhým potomkem, z prvního manželství se Cynthií Powellovou vzešel nyní sedmapadesátiletý Julian, rovněž hudebník a skladatel. Lennon v té době dostal od americké vlády i vytoužené povolení k trvalému pobytu v USA a poté následovalo pět let, kdy se věnoval výhradně rodině. Až v roce 1980 vydal album Double Fantasy, jež se stalo jeho posledním.

Když se 8. prosince téhož roku vracel do bytu v newyorské rezidenci Dakota, oslovil jej před vchodem muž. Lennon se otočil a psychicky narušený Mark David Chapman, jemuž několik hodin předtím podepsal své album, na něj vystřelil čtyři smrtelné rány z revolveru. Důvodem byl údajně výrok o Ježíšovi, jindy ale Chapman řekl, že zpěváka zabil proto, že sám nic neznamenal a chtěl se proslavit. To se mu podařilo - stal se nenáviděnou osobou a odpykává si doživotí. Letos pojedenácté neuspěl se žádostí o podmínečné propuštění.