Josef Jiří Švec: s legionáři dobyl Samaru a Kazaň, kvůli vzpouře vlastních vojáků se zastřelil

PRAHA Nebyl to rozkaz, co postavilo do latě vojáky pod vedením legionáře plukovníka Josefa Jiřího Švece. Byla to až jeho sebevražda poté, co mu vypověděli poslušnost a odmítli zastavit bolševiky postupující na Ufu. Jeho sochu nejprve odstranili nacisté, sešrotovat ji ale nechal ale až komunistický režim. Josef Jiří Švec se zastřelil tři dny před vyhlášením vzniku Československa v roce 1918.

Rudolf Medek o něm napsal divadelní hru, v Praze na Pohořelci stála jeho socha, pěší pluk v Jindřichově Hradci nesl jeho jméno. Byl jednou z největších legionářských legend – plukovník Josef Jiří Švec… Dnes již jméno tohoto důstojníka čs. legií znají většinou jen zapálení zájemci o vojenskou historii. Josef Švec se narodil 19. července 1883 v Čenkově na Jihlavsku. Po absolvování učitelského ústavu působil od roku 1903 na obecné škole v Třebíči, kde se stal místonáčelníkem sokolské jednoty. V roce 1911 jej sokolové vyslali jako učitele tělocviku na dívčí gymnázium v Jekatěrinodaru na Kavkaze.

Když vypukla světová válka, bez váhání jako dobrovolník vstoupil 24. srpna 1914 do České družiny. V té se v Karpatech vyznamenal v řadě průzkumných a bojových akcí. Byl mnohokrát vyznamenán a v květnu 1915 povýšen do první důstojnické hodnosti. V prosinci 1916 přestoupil na pravoslaví a přijal jméno Jiří. Bitvy u Zborova 2. července 1917 se zúčastnil jako velitel roty, v únoru 1918 kryl při střetech s německými jednotkami chladnokrevně ústup legií z Ukrajiny a po střetu s bolševiky v květnu 1918 převzal velení 1. čs. střeleckého pluku „Mistra Jana Husi“. Bolševická propaganda vedla ke Švecově sebevraždě Legionářům velel při dobytí Penzy, podílel se na dobytí Samary a Kazaně. V polovině října 1918 již v hodnosti plukovníka převzal velení 1. československé střelecké divize „Husitské“. V té době stálými boji vyčerpané a marnými sliby spojenců zklamané legie procházely hlubokou krizí. Na stanici Aksakovo Švecovi vojáci odmítli splnit rozkaz zastavit postup bolševiků na Ufu a mistrně zmanipulovaní bolševickými aktivisty ve vlastních řadách mu vyslovili nedůvěru.

Zdrcený Josef Švec se po probdělé noci k ránu 25. října 1918 zastřelil. Jeho oběť však přiměla legionáře k obnovení kázně. Pohřeb se konal o tři dny později v Čeljabinsku. V Praze se zatím oslavoval vznik nové Československé republiky… V září 1933 byly Švecovy ostatky převezeny do vlasti a slavnostně uloženy v památníku na Vítkově. Na podzim 1940 byly však na pokyn nacistických okupantů bez publicity převezeny do rodinného hrobu v Třešti. V roce 1934 byla v Praze odhalena legionářskému plukovníkovi socha. Tu odstranili nacističtí okupanti v roce 1941. Americká armáda ji sice po válce nalezla v Bavorsku a vrátila do Prahy, kde ji však komunistický režim nechal po roce 1949 sešrotovat! Seriál Kalendář hrdinů vzniká ve spolupráci s VHÚ Praha