Jsem ráda, že jsem Jirku nenechala odpojit od přístrojů. Stále zažíváme šťastné chvíle, říká Olga Menzelová

Praha S manželem Jiřím Menzelem se Olga, tehdy ještě Kelymanová, seznámila, když jí bylo dvaadvacet. Skoro nikdo tehdy nevěřil, že jejich vztah bude mít dlouhého trvání. Zvenku vypadal jako klišé: známý režisér a krásná mladá blondýna. Když pak přišly peripetie v podobě dočasného odloučení, bulvár si na nich smlsl.

Dnes zase žijí spolu, i když úplně jinak, než si na začátku představovali. Jejich vztah proměnila nemoc, meningitida, která Jiřího Menzela postihla koncem roku 2017. Po dlouhém pobytu v nemocnici se Olga odhodlala pečovat o něj doma. „Jirku už nikdy nikam nedám,“ říká rozhodně v rozhovoru pro magazín Pátek LN.

Zaujalo mě, že jste studovala mimo jiné novinařinu. Chtěla jste být novinářkou?

Odjakživa miluju češtinu, ráda si hraju se slovy. Jirka se tomu vždycky smál, divil se, že i když málo čtu, dobře formuluji. To je právě práce té školy. Svoje dcery cepuji, aby mluvily hezky, třeba aby neříkaly „nashle“, ale „na shledanou“. To, jak člověk mluví, jaká slova používá, o něm hodně vypovídá. Těžko snáším, když lidé dělají chyby v esemeskách a na papíře, to mám pak chuť neodpovídat. Nebo když na mě chce nějaký muž zapůsobit cizím slovem, ale použije ho špatně. To hned vím, na čem jsem. S láskou vzpomínám na paní doktorku Neradovou, která tu naši školu (Vyšší odbornou školu publicistiky) založila, nebo na profesorku Miklušákovou, která nás týrala s interpunkcí. Jazyk a novinařina jsou pro mě základ. Myslím, že díky tomu umím dobře formulovat – a mnohokrát se mi to později v práci hodilo, i když novinařině jsem se moc nevěnovala. Vlastně nic jsem nedělala zbytečně: sport, novinařinu ani produkci. Všechno se mi někdy hodilo.