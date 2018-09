K tenisu se už nevrátím. Nic se nevyrovná tomu mít dítě, říká Radek Štěpánek

Ještě před pár lety tenista a vítěz Davis Cupu Radek Štěpánek říkal, že bude hrát klidně do padesáti. Za pár dní však jako téměř čtyřicátník uspořádá v Praze svůj poslední, rozlučkový zápas, na který sezval největší hvězdy světového tenisu. Ostatně tenis nehraje už téměř rok. Důvody jsou jasné. Problémy se zády ho donutily kariéru ukončit, letos v březnu se mu navíc narodila dcera Stella a on se jí spolu s manželkou tenistkou Nicole Vaidišovou rozhodl věnovat veškerý svůj čas.

Když se ohlédnete zpět za svou kariérou, jak na ni vzpomínáte?

Jenom v dobrém. Člověk si totiž pamatuje jen to krásné. Na druhou stranu mě porážky dělaly lepším a učil jsem se z nich. Stejně jako z chyb, které jsem při nich udělal. Tenis mi dal hrozně moc do života, naučil jsem se hodně o sobě. Nejradši ale samozřejmě vzpomínám na tituly a na trofeje. Tu nejlepší vzpomínku mám samozřejmě na Davis Cup. Ty emoce, které cítíte, když hrajete za svou zemi a za tým, ty se nedají srovnat s žádným individuálním úspěchem. Normálně máte zodpovědnost jen za sebe, v Davis Cupu ji máte za celý národ. Byla to pro mě největší motivace, díky níž jsem ze sebe dostával mnohem víc než normálně. Stejně tak ale budu vzpomínat na vítězství na grandslamech po boku Leandera Paese a na bronzovou medaili s Luckou Hradeckou z olympiády v Riu.

S manželkou vychováváte půlroční dceru Stellu. Neuspíšilo i to vaše rozhodnutí kariéru ukončit?

Mít dítě je nejkrásnější pocit, který jsem kdy zažil. Žádné vítězství ani nic jiného se tomu nevyrovná. Byl jsem přímo u porodu, jsem s ní každý den doma, prožívám vedle Stellinky a manželky nejkrásnější chvíle svého života. Pokaždé s ní v noci vstávám a jen jednou se stalo, že jsem se necítil dobře a musel jsem si jít lehnout do vedlejšího pokoje. Trávím s nimi každou vteřinu, kterou můžu, a každé ráno, když se probudíte a ona se na vás usmívá a začne vás poznávat, je ten nejlepší pocit. Spousta lidí vám může dopředu říkat, že se vám změní život, ale vy si to musíte zažít sami. Pokud nedržíte své dítě v náručí, nepochopíte tu radost a zároveň zodpovědnost. Celé to bylo výborně načasované, já jsem ukončil karié ru a manželka mi oznámila, že spolu budeme mít dítě. Ukončil jsem navíc angažmá u Novaka (Djokoviče, aktuálně světové tenisové dvojky), takže jsem měl na příchod Stellinky čas, nemusel jsem nikam cestovat a mohl manželce pomoct.

Máte už i vzhledem k otcovství plán, kdy se vrátíte k trénování?

Všichni mi říkají: užívej si to, uteče ti to hodně rychle. Tak se snažím užít si ta nejlepší léta, kdy vás ještě poslouchá, nebude mít vlastní zájmy a bojovat s vámi. Vím, že u mě mí rodiče byli pořád, měl jsem je vždycky k dispozici, a nechtěl jsem být proto tatínek na dálku. O kariéře trenéra samozřejmě dál uvažuji, ale prioritu má u mě rodina.

Jaká je pro vás s odstupem času vzpomínka na to, že jste v rozhodujícím pátém duelu finále Davis Cupu roku 2012 hrál rozhodující zápasy a oba jste vyhrál?

To je důvod, proč člověk odmala trénuje každý den, aby pak mohl hrát zápasy o všechno. Jako malý jsem o takových zápasech snil, že to bude celé ležet na mně a já to rozhodnu. A to se mi povedlo hned dvakrát. Ano, je to týmová soutěž, ale v tom zápase vám nepomůže nikdo jiný než vy sám. Celý život sníte o neopakovatelné atmosféře, jaká byla v Praze v O2 areně proti Španělsku, a já se jí dočkal. To se bude už jen těžko někomu překonávat. Pokaždé, když si na to vzpomenu, mám husí kůži. A je i spousta dalších lidí, kteří na ten zážitek nemůžou zapomenout. Taky proto každému říkám, že mě z kurtu mohli dostat jen s trofejí v ruce, nebo nohama napřed.