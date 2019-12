Kapří kůstky jsou měkké, život neohrožují, říká zdravotnický záchranář

Štědrý den bývá pro záchranáře jako všední den. Zato o Silvestru nejsou těžká zranění výjimkou, říká zdravotnický záchranář Patrik Christian Cmorej. V severočeském Litvínově odsloužil ze své třináctileté kariéry svátky hned devětkrát.

LN Před Vánoci se vždy varuje před kapřími kostmi zapíchnutými v krku. Opravdu se to stává?

Za třináct let praxe jsem se s tím jako zdravotnický záchranář nesetkal. Ale je možné, že lékaři na pohotovosti ORL v nemocnicích takové případy řeší.

LN Kdyby však přece jen při štědrovečerní večeři v krku kůstka uvízla, co dělat?

Měkké kosti, které jsou v kaprovi, naštěstí neohrožují člověka bezprostředně na životě. Takže když zůstanou v krku, sedněte do vozu a jeďte na pohotovost ORL v nejbližší nemocnici. Jiná situace by byla, kdyby se člověk kvůli kůstce nebo jakémukoliv jinému cizímu tělesu v krku dusil. Pak je namístě volat záchrannou službu.

LN Kvůli čemu tedy jako záchranka nejčastěji na Štědrý den vyjíždíte?

Neliší se to moc od běžných dnů. Obvyklými případy jsou bolesti na hrudi, bolesti břicha. Je pravda, že v posledních letech vyjíždíme častěji k úrazům vzniklým v souvislosti s požitím alkoholu. Na Štědrý večer se otevírají různé kluby, kde se lidé scházejí. Takže buď jsou natolik opilí, že potřebují zavolat záchranku, nebo si v souvislosti s opilostí způsobí úraz a potřebují rychlou pomoc.

LN O svátcích se hodně hoduje, projeví se to na vašich výjezdech?

Ano, lidé o Vánocích mívají zažívací potíže a netýká se to jenom těch, kteří už mají problémy se žlučníkem. Jsou to i ti, kteří trpí chronickými problémy se zažívacím systémem. Už jsem se ale setkal i se zcela zdravým člověkem, byl ve středním věku, který se přejedl tak, že se mu udělalo zle. A zcela jistě v tom hrála roli přemíra bramborového salátu.

LN Když si člověk uvědomí, že už je velmi přejedený, jak tělu co nejrychleji ulevit?

Když člověku není ještě vyloženě zle, jen se cítí velmi přejedený, tak je dobré se natáhnout a dát tělu možnost se s tím popasovat. Když už ale trpí nezvyklou bolestí, není radno to podcenit. V kombinaci alkoholu, tučného jídla a podobně může dojít až k zánětu slinivky a to vyžaduje vyšetření v nemocnici.

LN To si takto zvládají lidé zadělat na problémy už na Štědrý den?

Z let minulých, co máme zkušenosti s kolegy ze záchranky v Litvínově, tak k takovýmto případům vyjíždíme spíše až ty následující sváteční dny, jak debužírování pokračuje.

LN K vánočním svátkům patří i světýlka, ať už na balkonech, či na stromečku. Vyjížděl jste o Vánocích k úrazu elektrickým proudem?

Já ne. Nicméně manipulace s elektrickými světélky je rizikem a určitě se s tím kolegové setkali a setkávat budou.

LN Ošklivé asi bývají také úrazy popáleninového charakteru...

Takový úraz jsme bohužel o Vánocích měli. Ten člověk si při smažení na sebe zvrhl fritovací hrnec a olejem si popálil nohu.

LN Voláte v takové situaci automaticky leteckou záchranku?

Záleží na rozsahu popáleniny, na věku poraněné osoby a dalších kritériích. Máme jasně stanovený postup péče o pacienty s popáleninovým, termickým úrazem. V něm jsou stanovena kritéria pro přímý transport na popáleninové centrum. Velmi rizikové jsou popáleniny v obličeji a takového pacienta bychom rozhodně předávali k přímému transportu na popáleninové centrum. Mnohdy je k těmto transportům využívána letecká záchranná služba.

LN O Silvestru máte ale určitě mnohem akčnější službu, že?

To se opravdu nenudíme. Kombinace alkoholu, zábavní pyrotechniky a mladické nerozvážnosti je velmi riziková, když to řeknu hodně jemně. Jsou případy, kdy se mladí, téměř ještě děti, opijí do bezvědomí. Měli jsme i případy třináctiletých.

LN Kdo volá mladým opilcům záchranku a proč až ve chvíli, kdy jsou v takovém stavu?

Záleží na tom, kde se vyskytují. Když se opijí v barech, na diskotékách nebo je najdou na ulici, volají nás strážníci. Když slaví v soukromí, tak volají ti, kteří s nimi slaví. Jde o to, že takhle mladí lidé mají téměř nulovou toleranci. Navíc, jak nemají zkušenosti, kombinují různé druhy alkoholu a o to je to horší. V regionu, kde působím, se vyskytují i případy spojené s užíváním drog. Takoví pacienti jsou k tomu ještě agresivní.

LN Jezdí s vámi kvůli tomu i policisté?

V Litvínově máme perfektní spolupráci se státní i městskou policií. Jakmile volající uvede, že jde o agresivní osobu intoxikovanou drogami, zdravotnické operační středisko rovnou vysílá na místo i policii.

LN Byl jste někdy napaden?

Verbální útoky jsem zažil. Fyzické naštěstí ne. Vždy vyhodnocuji míru rizika. Pokud tam pro posádku je, nepřistoupíme k ošetřování, dokud nepřijede posádka městské policie.

LN Zažíváte i veselé příhody?

Docela často. Dobrá nálada a úsměv vše ulehčuje, i pacientům. Zasmějeme se kolikrát i s těmi opilci. Vtipnou situaci jsem zažil o Silvestru ve spojení s tím, že jsem dlouhá léta působil i jako asistent na veterině. Vyjížděli jsme k úrazu hlavy na chatu, vejdu do dveří a v tu chvíli se ozvalo: „Je tu pro tebe veterinář.“