Katy Perry čelí obvinění ze sexuálního obtěžování. Její právníci mi o tom zakázali mluvit, říká model

Portland (USA) Herec a model Josh Kloss, který hrál s Katy Perry v klipu ke známé písničce Teenage Dream, obvinil americkou zpěvačku ze sexuálního obtěžování.

Poté, co začátkem srpna americký soud rozhodl, že její skladba Dark Horse z roku 2013 je kopií o pět let starší písně Joyful Noise rappera Flamea a porota určila, že zpěvačka bude muset muzikantovi zaplatit 64 milionů korun, má Katy Perry možná další problém.

Písnička Teenage Dream je jedním z největších hitů kariéry Katy Perry. Známá je i díky klipu, v němž hraje jejího partnera Josh Kloss. Ten nyní, devět let od vydání alba, na kterém se písnička objevila, přišel s obviněním, že jej Katy Perry sexuálně obtěžovala.

Status Joshe Klosse.

„Bylo to na oslavě narozenin Johnnyho Wujka. Tenkrát jsem přivedl kamaráda, který se s ní toužil potkat. Když jsem ji viděl, objali jsme se. Otočil jsem se, abych představil svého kamaráda. V tu chvíli mi Katy stáhla kalhoty, spodní prádlo a všem okolo ukázala můj penis. Můžete si představit, jak jsem se cítil trapně?“ zní zjednodušená verze příběhu, s nímž se Josh Kloss podělil na Instagramu.

Kloss na Instagramu také konstatoval, že při natáčení klipu ho zpěvačka líbala až příliš vulgárně, ale její právní zástupci mu zakázali o událostech mluvit. „Říkám to nyní, protože naše kultura je založena na prokázání, že mocní muži jsou zvrácení, ale mocné ženy jsou stejně nechutné," uvedl Kloss.



Po svém prohlášení se Kloss stal na sociálních sítích terčem kritiky. Většina lidí totiž stojí za Katy Perry. K celé kauze se vyjádřil i Johnny Wujek, na jehož oslavě údajně došlo ke svlečení kalhot Klosse. „To je kec. Katy by něco takového nikdy neudělala. Všichni víme, že jsi jí byl posedlý ode dne, kdy jste spolu natáčeli videoklip.“

„Chce pouze pozornost,“ reagoval další uživatel Twitteru. Našli se ale i tací, kteří Klosse podpořili. „Nemůžeme automaticky předpokládat, že je to lež, protože se to týká někoho oblíbeného. Ona (Katy Perry) je schopná čehokoliv jako kdokoliv jiný,“ zněl jeden z komentářů.

Nové světlo by do celé kauzy mohla vnést sama Katy Perry, ta se ale do doby vydání textu k situaci na sociálních sítích nevyjádřila.