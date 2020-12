Krkonošské pohádky byly u nás doma tabu, vzpomíná miliardář a šlechtic Robert Schönfeld

Robert Schönfeld se sice narodil s „modrou krví“, ale stejně jako zbytek populace jezdil za socialismu v trabantu. Dnes je známý hlavně jako mecenáš umění a úspěšný investor. Skupina RSBC, již založil a vede, působí nejen v Česku.

Součástí jejího portfolia je například slovinská zbrojovka Arex, vinařství Zlati Grič, strojírenská firma Bauer Technics nebo londýnský start-up Proversity. Srdcem jejího byznysu je ale správa nemovitostí, jejichž hodnota činí kolem dvou miliard korun. Jako mecenáš pak stál Robert Schönfeld u zrodu mezinárodní umělecké školy International School of Music and Fine Arts Prague a je zakladatelem a předsedou dozorčí rady slavné PKF – Prague Philharmonia.



„Kultura nás definuje ve světě. Dvořákova devátá symfonie je nejhranější symfonií na světě. Díky čemu jinému jsme ještě ve světě slavní? Puk, balon a tenisový míček, “ říká miliardář a šlechtic Robert Schönfeld, jehož prapředek slavného skladatele podporoval. Ani on nezůstává v podpoře umění stranou.



Lidovky.cz: Kdy jste si poprvé uvědomil, že máte modrou krev?

Já jsem se tak nikdy necítil a ani dnes tak neuvažuji. Naše rodová historie je celkem komplikovaná. Šlechticové ze Schönfeldu přišli o všechno po bitvě na Bílé hoře. Dalších sto let se špatně trasuje, co s nimi vůbec bylo. Rozhodně to není tak jasné jako třeba u Schwarzenbergů či Lobkowiczů. Naše rodová větev pochází ze Slezska.