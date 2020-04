Kroky vlády v ekonomické oblasti nejsou šťastné, chybí jasná představa, říká bývalý ministr Vrba

Praha Obávám se, že vláda nemá do dnešní chvíle ucelenou představu, jak ekonomiku znovu nastartovat, a to otevírá možnosti pro různé lobbistické skupiny, říká v rozhovoru pro LN bývalý ministr průmyslu Jan Vrba.

LN: Jak zasáhne koronavirus Českou republiku?

Česko neřeší jen zdravotní krizi, ale i ekonomickou, vyvolanou opatřeními k zabránění nekontrolovaného šíření koronaviru. A přitom nesmí zapomenout ani na klimatickou krizi, která na nás viditelně doléhá. Opatření vlády by měla být taková, abychom si řešením problémů v jedné oblasti nezkomplikovali situaci ve zbývajících oblastech.

LN: Jak by k tomu došlo?

Při řešení dopadů restriktivních opatření spojených s bojem proti koronaviru budeme stát – či lépe řečeno již stojíme – před dilematem, co podpořit, co nepodpořit a případně do čeho aktivně vstoupit. Neměli bychom opakovat chybu z 90. let, kdy jsme podpořili neperspektivní výroby. Soustředili jsme se pouze na zachránění zaměstnanosti a nalákali k nám výroby s nízkou přidanou hodnotou a stali jsme se do jisté míry montovnou.