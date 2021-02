Krutější život než za války. Voják speciálních sil Theodor Goller si na počátku normalizace sáhl na život

V únoru 1945 byly již francouzské Alpy řadu měsíců svobodné, ale v zasněžených pustinách za Grenoblem dále působily speciální jednotky, aby střežily hranice s dosud okupovanou severní Itálii a pomáhaly zimou tvrdě sužovaným italským partyzánům. Od 13. prosince 1944 zde ve funkci zástupce a později i velitele 25. Détachement No. 1 Special Force působil v „zemi nikoho“ v departementech Isére, Haute Savoie až do konce války český kapitán ing. Theodor Goller.

Narodil se 30. července 1908 v Havlíčkově Brodě a v srpnu 1937 byl jako stavební inženýr přijat v hodnosti nadporučíka k Ředitelství opevňovacích prací, kde působil až do mnichovského diktátu jako stavební dozor především u stavby těžkých opevnění na jižní Moravě v Hevlíně. Poté působil jako komisař ke Generálnímu ředitelství stavby dálnic, kde pracoval až do května 1940, kdy na něj gestapo vydalo pro jeho účast v domácím odboji zatykač.



Proto se vydal u Hrubé Vrbky přes Slovensko a Balkán až na Brity ovládané území Palestiny, kde se krátce ocitl v řadách čs. jednotky, ale již v září byl jako ženijní odborník přidělen k britské armádě k různým opevňovacím jednotkám.

Dobrovolně do akce

Po letech pestré avšak nebojové v podstatě služby se nespokojený Goller dobrovolně hlásí ke službě za nepřátelskými liniemi. Britové na jaře 1944 konečně pro jeho skvělou ženijní odbornost, dobrou fyzickou kondici i znalost němčiny, francouzštiny, angličtiny a španělštiny souhlasí.

Po absolvování tvrdého bojového a parašutistického výcviku je přeložen do Itálie, kde se stará o evakuaci a ubytování Titových partyzánů (více čtěte ZDE) a v říjnu a listopadu 1944 vykoná dvě tajné plavby do Řecka s penězi pro řecké partyzány. Poté je přeloženo do francouzských Alp. Do vlasti se vrátil až v říjnu 1945 v hodnosti majora.

Ve vlasti jej však ani po povýšení na podplukovníka nic dobrého nečeká. Po únoru 1948 je vyhozen z armády, umístěn na dva roky do neblaze proslulého tábora nucených prací na Mírově. Poté byl několikrát vyhozen z práce a koncem 50. let opět až do amnestie v květnu 1960 uvězněn.

V roce 1968 se Goller objeví v televizi, aby zavzpomínal na stavbu opevnění v českém pohraničí. Sovětská okupace v srpnu 1968 i zjištění zrady některých blízkých lidí spolu s nastupující Husákovou normalizací životem unaveného vlastence přivede nakonec na přelomu let 1969 – 1970 k dobrovolnému odchodu ze života…