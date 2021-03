KUBÁNÍK: Jak je dobré být starý a babička vyhodila fotografa

Jsem moc rád, že v záplavě depresivních zpráv tu a tam probleskne nějaká pozitivní, třeba ta, že před několika dny oslavil pan Jaroslav Lisý z Prahy 100. narozeniny. Dožil se jich v neuvěřitelné kondici, kterou by mu mohl závidět kdejaký sedmdesátník.

S manželkou denně venku ujde minimálně tři kilometry, a to za každého počasí, stále studuje a řídí se Komenského heslem: „Činný život je v pravdě životem, zahálka hrob člověka za živa.“ No a co, že i pana Jaroslava občas něco bolí. „Pokud pociťujeme bolest, pořád žijeme,“ tvrdí hrdě.



Podobného názoru byla i moje přítelkyně Květa Fialová, která navštěvovala své vrstevníky v domovech seniorů, a jakmile si jí začali stěžovat, jak už je všechno bolí a nic je netěší, přerušila je slovy: „Vyberte si, holky a kluci, buď budete staří, nebo mrtví. A je to, hned jste rádi staří.“ Dokonce i v čase, kdy už paní Květa trávila své poslední týdny v Alzheimer centru, blížily se jí pomalu devadesáté narozeniny a byla široko daleko nejstarší, mi při návštěvách vždycky opakovala: „Vezmi mě, prosím tě, na zahradu, kde není moc lidí, já se tady mezi těmi penzisty nějak necítím dobře.“



Připomnělo mi to jistou dámu, která se před časem dožila 102. narozenin. Rodina a přátelé jí vystrojili hostinu, byl na ni pozván nejenom pan starosta obce, v níž žije, ale i mnoho novinářů, aby jim dokázala, že i v tak úctyhodném věku je plná energie a síly. Jen jeden fotograf byl vykázán, a to můj kamarád Honza, který mi tento příběh vyprávěl. Když se totiž objevil ve dveřích, oslavenkyně na něj ukázala prstem a zvolala. „Vy běžte ven. Vy jste tady byl i loni, fotil jste mě jak o život a když jsem se pak na těch fotkách viděla, tak jsem na nich vypadala strašně stará.“

A tak vám přeju, abyste se sami v sobě cítili na mnohem méně, než co vám ukazuje kalendář, a na všem blbém, a že toho teď kolem nás je, našli něco dobrého a měli jste, jak říkala moje téměř devadesátiletá babička, dušu v péří.