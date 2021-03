KUBÁNÍK: Jak maminka zvedla telefon a asi rozvedla manželství

Mobily ničí vztahy, intelekt, oči, soustředění, mozek... Asi jsem vás touto větou nijak nepřekvapil, denně podobných zvolání čtu kolem sebe dost a dost. Jako by snad mobil mohl úplně za všechno. Jako bychom to nebyli my, kdo určujeme, nakolik si necháme ovládnout život. Nechci mentorovat a filozofovat, od toho jsou jiní, ale vzpomněl jsem si na dobu, kdy mobily nebyly a průšvihů se kvůli tomu stalo taky dost.

K jednomu asi nechtěně přispěla i moje maminka. Kdysi, je to už hodně dávno, nám doma zazvonil telefon. Takový ten klasický s dlouhou šňůrou a se sluchátkem, který měly domácnosti na chodbě v předsíni. Ano, měli jsme jej tam i my. Přístroj zvonil docela často, protože jsme měli číslo podobné s plynaři, takže nám každou chvíli někdo chtěl sdělit odečet plynoměru, ale tentokrát to bylo jiné.

Josef Kubáník V roce 1999 absolvoval Zlínskou školu umění a po dvou letech ve zlínském divadle nastoupil do Slováckého divadla v Uherském Hradišti, kde je dodnes. Začínal zcela nenápadnými rolemi, jako byl pes v komedii Poprask na laguně, který se ještě ke všemu jmenoval Pako, nebo němou postavou černocha. Ten měl za úkol během představení stěhovat stůl. Později se vypracoval k zásadnějším rolím, ať to byl Smerďakov v Pitínského dramatizaci Bratrů Karamazových, Saturnin, Andrew v Sexu noci svatojanské Woody Allena, Trigorin v Rackovi, či Štastlivec v Ostrovského Lese. Po boku Květy Fialové vytvořil hlavní roli v tragikomedii Harold a Maude, spolu si zahráli i titulní postavy v příběhu Oskar a růžová paní. Diváci jej znají i z televizních seriálů (Gympl s (r)učením omezeným, Temný kraj, Modrý kód a další), ale věnuje se i marketingu, a to nejenom pro Slovácké divadlo, ale i pro pražské Divadlo Ungelt nebo pro vznikající dokument o posledních třech letech Václava Havla s názvem Tady Havel, slyšíte mě?. Je moderátorem uherskohradišťské Letní filmové školy a v roce 2019 napsal knihu Poslední deník Květy Fialové.



„Prosím,“ zvedla maminka sluchátko zvesela. „Ahoooj,“ ozval se sympatický mužský hlas na druhé straně. „Ahoj,“ opětovala trochu nesměle maminka pozdrav. „Jsi doma?“ pokračoval pán a v hlase byla slyšet zvláštní dychtivost. „Jinak bych to nezvedla,“ pokusila se maminka o vtip. „Sama? Sama?“ Maminka prohlédla letmo směrem ke dveřím, ujistila se, že opravdu nikdo jiný doma není, a pravdivě odpověděla: „Sama, sama.“ „Tak proč není otevřený balkón jako znamení?“ dotazoval se vzrušeně muž.

Maminka znovu pohlédla do pokoje a i když už tušila omyl, rozhodla se hru dohrát až do konce. „Ale balkón otevřený je. Teda možná jen tak pootevřený, lehce.“ „Lehce pootevřený…. Hm….,“ mručel volající do sluchátka. „Tak to bych se mohl stavit?“ vemlouval se medově do naší domácnosti. „Když si troufáš,“ nadhodila maminka žertovně a zvonivě se zasmála.



Pán pak vzdechl, řekl, že si dá rychlou sprchu, popadne láhev „toho dobrého vína“, vyrazí a zavěsil. Dodnes nevíme, kde se pak stal jaký průšvih, ale umíme si představit, že byl asi velký. Od té doby jsem si mnohokrát řekl, že kdyby byly mobily, nemuselo by k tak fatálnímu omylu dojít. Ale možná se pletu a mohlo to být ještě horší, taky by mamince mohly začít přicházet fotky…

Tak si tedy dávejte pozor na prekérní situace, myslete na to, že mobil je dobrý sluha, ale zlý pán a taková ta podobná rčení, a mějte, jak říkala vždycky moje babička, dušu v péří.