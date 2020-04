KUBÁNÍK: Jako z Kafkova románu. Jak se ze mě stal Josef K.?

Připadám si v téhleté naší karanténě jako Josef K., když si pro něj přišli v Kafkově románu. Nechali jej na svobodě, ale stejně byl zavřený ve vězení. A teď jsou v něm se mnou všichni divadelníci a filmaři taky.

Byli jsme s Betkou Stankovou asi posledními českými herci, kteří ještě pracovali na Slovensku. 13. března, kdy se zavřely hranice, jsem si užíval natáčení vtipného seriálu Nový život od Petra Kolečka v Bratislavě.

Do té doby veselí herečtí kumpáni byli ten den poněkud neklidní. Obava z malé čínské potvory byla všudypřítomná, takže když mi na mobilu přistála zpráva, že v devadesáti sedmi letech umřela paní Zátopková a já jsem jim to mezi natáčením obrazů smutně sdělil, vykřikli dva slovenští kolegové unisono: “koronavirus?” Pak už se začaly na obličejích zúčastněných objevovat roušky a bylo jasné, že s nimi toho moc nenatočíme. Jeli jsme tedy domů a jen díky vstřícnosti slovenských policistů nás pustili do Česka a pevně věřím, že pana řidiče vzápětí i zpátky na Slovensko a že mi nečeká někde před barákem v autě, až to celé skončí.



Druhý den jsme se ještě v mém domovském Slováckém divadle pokoušeli oprášit inscenaci Fidlovačky, protože jsme ji slíbili budoucím maturantům, ale mělo nás to varovat. Jakmile slepý houslista Mareš zpíval dojemnou skladbu Kde domov můj?, vyšlo z něj: “Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to naposled.”

A měl pravdu.

Přeji nám všem, ať to nečekané vězení zvládneme a máme zase co nejdřív, jak říkala moje babička, “dušu v péří”.