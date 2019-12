Kuponová privatizace byla obrovský omyl, myslí si tehdejší ministr průmyslu Jan Vrba

25. prosince 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Lidé

PRAHA Francouzská firma Renault vyvíjela během námluv u mladoboleslavské automobilky velký tlak na naše privatizátory, vzpomíná v rozhovoru pro LN muž, jenž na počátku 90. let prosadil prodej firmy německému Volkswagenu. Pomlouvačná kampaň utichla až poté, co ho premiér Petr Pithart vyslal do Paříže za jeho francouzským protějškem Dominiquem Straussem-Kahnem. „On mi nakonec řekl, že kdyby byl v mé kůži, tak by se rozhodl stejně,“ dodává Vrba.

Budovatelé kapitalismu PŘEČTĚTE SI PŘEDCHOZÍ DÍLY VELKÉHO SERIÁLU LN

LN: Jak jste se dostal k průmyslu?

Pracoval jsem v Textilaně v Liberci, tam jsem byl skoro 20 let. Nastoupil jsem tam jako údržbář regulačního zařízení v kotelně. Bylo to kvůli tomu, že mého otce komunisté v roce 1951 na 11 let zavřeli, odseděl si osm let. Nastoupil jsem tam v montérkách, ale během let jsem se stal ředitelem podniku. V této funkci jsem se seznámil se Slušovicemi a jejich experimentem. Sepsal jsem několikastránkový plán, jak bych chtěl podobný experiment uplatnit v Textilaně. Pro jeho prosazení jsem zneužíval Liberecké výstavní trhy. Chodili tam různí lidé z ministerstev i ze stranických kruhů, které jsem doprovázel na stánek Textilany. A vždy jsem jim vyprávěl, že bych chtěl dělat něco podobného jako ve Slušovicích.