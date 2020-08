Ledový klid mě u záchranky opouštěl, jen když šlo o děti. Mám rád drama s dobrým koncem, říká Lukáš Pollert

Anesteziolog a olympionik Lukáš Pollert promluvil v rozhovoru pro magazín Pátek LN o medicíně, ve které jde o život, přátelství s undergroundovými hudebníky i o „rýpání se“ ve své zahradě.

Poslední dobou chodí švihácky vyfiknutý v košili a klobouku, při rozhovoru měl však na sobě bílý lékařský oblek – byl ve službě na kardiochirurgické JIP Fakultní nemocnice v Motole. Působí tu jako anesteziolog a má na starosti pacienty podstupující ty nejsložitější operace srdce a plic včetně transplantací orgánů.

Pro tyto druhy výkonů, u nichž nebývá nouze o komplikace, je vybavený dobrou náturou, dokáže zachovat chladnou hlavu i v momentech, kdy jde o život. Dokonce upřímně přiznává, že má dramatické momenty, kdy se na operačním sále děje něco nečekaného, rád.



K rychlým reakcím a racionálnímu uvažování ho ostatně vycvičila léta strávená na divoké vodě: vodní slalom je sportovní disciplína, ve které se situace neustále dynamicky mění a jde o každou vteřinu. Lukáš Pollert to před více než dvaceti lety dotáhl na dvě olympijské medaile a jedno stříbro na mistrovství světa, sám však za důležitější životní výhry považuje svou velkou rodinu se šesti dětmi a to, že se každé ráno těší do práce na operace a pacienty.