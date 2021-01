Ledový muž, který učí svět dýchat a posilovat imunitu. Příběh 21násobného rekordmana Wima Hofa

PRAHA/AMSTERDAM Vyšplhal na Mount Everest do výšky 7200 metrů, ale i na vrchol afrického Kilimandžára v rekordním čase a jen v kraťasech a botách. Ve finském jezeře uplaval přes 60 metrů pod ledem a v nádrži zasypaný ledovými kostkami vydržel dvě hodiny. Řeč je o Wimu Hofovi, přezdívaném Ledový muž, jehož metody v době koronavirové pandemie a otužovací mánie dobývají svět. Rozhovor s ním najdete zítra v magazínu Pátek LN a prémiově i na serveru Lidovky.cz.

Obzvláště silně navíc jméno Wim Hof rezonovalo v loňském roce, kdy jeden stát po druhém začala sužovat pandemie koronaviru. Jeho kniha Wim Hof Ledový muž, která vyšla na podzim, se stala bestsellerem i v České republice. Jaký je jeho příběh?



Dejchej, ty parchante!

Přínos otužování znají lidé už dlouho, ale v posledních letech nabývá zimní koupání v řece či rybníce na popularitě. Může za to právě „ledový muž“ Wim Hof, jehož pozoruhodné výkony v extrémním chladu přepisují dosavadní vědecké teorie a který tvrdí, že ovlivnit svůj imunitní systém a vzít zdraví do vlastních rukou může úplně každý.

Zima zpravidla nepatří k nejoblíbenějším obdobím roku. Pro mnohé je to doba, kterou musejí nějak přetrpět, než zas přijde jaro. V posledních letech to však vypadá, že se jí lidé naopak nemohou dočkat a těší se, až si budou moci jít zaplavat do zamrzlého rybníku.

Snímky otužilců mezi krami ledu nebo na túře v zasněžené krajině jen ve spodním prádle plní sociální sítě po celém světě. Tento překvapivý obrat způsobil jediný člověk: jedenašedesátiletý Nizozemec Wim Hof, díky němuž se do ledové vody dobrovolně vrhají i ti největší zimomřivci a selfíčky s takzvaným ledovým mužem se chlubí celebrity jako Jim Carrey nebo Gwyneth Paltrowová.

Hacker imunity

Pozornost světa na sebe strhly Hofovy nadlidské výkony, jichž nikdo před ním nedosáhl. Je držitelem šestadvaceti světových rekordů, z nichž za zmínku stojí hlavně výstup do sedmi tisíc metrů nad mořem na Mount Everestu, při němž měl na sobě pouze šortky a boty, uběhnutí půlmaratonu v nejrychlejším čase dvou hodin a šestnácti minut naboso ve dvacetistupňových mrazech nebo ponor do ledové vody na celé dvě hodiny.

Čas od času se v médiích objeví nějaký extrémní případ a člověk by si řekl, že jde jen o další nevídanou kuriozitu. Wim Hof se však odmítl považovat za pouhou hříčku přírody. Navázal spolupráci s vědci a podstoupil řadu testů, jejichž výsledky, zveřejněné v roce 2014 v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů, americkém Proceedings of the National Academy of Sciences, prokázaly, že je schopný vlastní vůlí ovlivnit autonomní nervový systém a imunitu, což bylo do té doby považované za nemožné.

Rozruch ve světovém měřítku však způsobilo hlavně jeho tvrzení, že pomocí jeho metody, postavené na třech základních principech – dechu, otužování a nastavení mysli –, to dokáže úplně každý. Současná věda jeho závěry oficiálně ještě nepotvrdila. Následné studie a mimořádné výkony, jichž praktikanti jeho metody v posledních sedmi letech od jejího představení dosahují, ovšem vzbuzují stále větší zájem. Hofův profil na Instagramu má jeden a půl milionu fanoušků.

„Lidé začínají hledat cestu zpátky k sobě a chtějí své zdraví uchopit do vlastních rukou,“ vysvětluje si rostoucí popularitu jedna z prvních českých lektorek Hofovy metody (WHM) Tereza Kramerová. „Je časově nenáročná, nic vás nestojí a může se jí věnovat skoro každý.“



A v době koronavirové krize v nás rezonuje o to víc. Čím dál častěji je slyšet termín „hacknout“ svůj imunitní systém, lidé pátrají po způsobech, jak obranyschopnost posílit – a Wim Hof na tomto poli svými experimenty rozpoutal revoluci. Říká se, že je imunologie před Hofem a imunologie po Hofovi. Podle Nizozemce navíc lidský organismus potřebné schopnosti už dávno má, jen se na ně musí rozpomenout.

Zima učitelem

Wim Hof (61) Známý také pod přezdívkou Ledový muž (The Iceman). Narodil se 20. dubna 1959 v nizozemském Sittardu spolu s jednovaječným dvojčetem Andrem jako páté z devíti dětí. S otužováním začal v 17 letech. V březnu 2000 byl zapsán do Guinessovy knihy rekordů, když pod ledem uplaval vzdálenost 57,5 metru. V lednu 2007 zaběhl nejrychlejší půlmaraton na sněhu bez bot (2 hodiny, 16 minut a 34 sekund). Dalších 16 světových rekordů dosáhl v disciplíně kontaktu celého těla s ledem. Roku 2007 vystoupal do výšky 7200 metrů na Mount Everestu v šortkách a botách. O dva roky později zdolal ve stejném úboru nejvyšší africkou horu Kilimandžáro. V září 2009 zaběhl maraton v namibijské poušti bez vody. Hof má šest dětí, z toho čtyři se svou první ženou Olayou, která roku 1995 zemřela.

Skutečnost, že by existovala skoro až zázračná metoda, jejíž účinky připomínají elixír nesmrtelnosti, vyvolává mnohé pochyby a Wim Hof je terčem mnoha kritik.

„Ze začátku jsem byl poměrně skeptický, nevěřil jsem, že by takových výsledků mohl dosáhnout každý,“ popisuje lékař Róbert Rapčan z pražské kliniky EuroPainClinics, jenž se o metodě dověděl od svého pacienta, jemuž údajně pomohla s chronickými bolestmi zad. Rozhodl se ji vyzkoušet také – a po čtyřech letech vskutku pozoruje změny: „Nebyl jsem člověk železného zdraví, na častá nachlazení jako dříve už ale netrpím a lidé okolo mě, kteří WHM také praktikují, to mají podobně,“ vypráví lékař, který prodělal i covid, obešel se však bez příznaků.

Rapčanovy zkušenosti se podobají příběhu amerického novináře Scotta Carneyho, který se za Hofem vypravil, aby dokázal, že je pouhý šarlatán. Metodě však nakonec propadl a po Hofově boku ve skupině mužů bez větší horolezecké průpravy vystoupal – svlečený do půli těla – na téměř šest tisíc metrů vysokou horu Kilimandžáro, a to za osmadvacet hodin namísto obvyklých pěti dnů. I tento výkon se zapsal do Guinessovy knihy rekordů. Carneyho publikace Co tě nezabije, kterou po tomto zážitku napsal, se stala světovým bestsellerem a ledového muže proměnila ve světovou celebritu.



Sám Hof začal s chladem koketovat v sedmnácti letech, kdy pocítil nutkavé volání skočit do zamrzlého rybníka.

Jeho cesta za fyzickým i psychickým zdravím však začala v 90. letech, kdy jeho manželka, s níž má čtyři potomky, dnes také lektory WHM, spáchala v důsledku depresí sebevraždu a Hof zůstal na výchovu dětí sám. Studoval různá východní náboženství a nauky a stal se zdatným jogínem. Odpověď na jeho otázky mu však dala až ledová voda, díky níž propojil tělo s psychikou a našel návod na zdravý život. „Zima je můj jediný učitel,“ řekl v rozhovoru v jednom z nejpopulárnějších podcastů amerického herce a moderátora Joea Rogana.

S benefity otužování souhlasí i odborníci. „Největší přínos pro posílení imunity vidím v chladové terapii,“ říká Rapčan. Součástí Hofovy metody je vystavení se nadměrnému chladu, což může být v každodenním životě studená sprcha. Stačí dvě minuty, a v těle se začnou spouštět ozdravné procesy. Dlouhodobý pobyt v nízkých teplotách organismu naopak neprospívá.

Fotogenický a zklidňující mráz

Ve spojení s metodou Wima Hofa jsou nejčastěji k vidění fotografie lidí, kteří vypadají, že sedí ve vířivce, ve skutečnosti jsou však ponořeni do bazénku plného ledu či plavou v jezeře uprostřed panenské přírody. Zaplavat si v zamrzlém rybníku je přece jen vizuálně atraktivnější než momentka z vlastní koupelny – a vyznavači WHM se svými otužileckými výkony nezapomínají chlubit na sociálních sítích.

„Představa, že se doma sprchuji studenou vodou, je mi vyloženě nepříjemná, zatímco venku je to radost,“ vypráví majitelka plzeňské zmrzlinárny Jitka Štáhlichová, která na svém profilu na Facebooku zveřejnila fotografii, kterak na konci listopadu plave v rybníku se zmrzlinou. Její sdílené zážitky inspirovaly její okolí a při ledových koupelích mívá společnost.



Je to právě i síla sociálních sítí, co způsobilo, že otužování dnes není zálibou jen seniorů, kteří se tradičně na Nový rok noří do Vltavy. Věnuje se mu kdekdo, a obzvláště si získalo mladou generaci. Mezi nejčastější účastníky kurzů WHM patří muži mezi dvaceti a třiceti lety.

Otužování je staré jako lidstvo samo, a pokud by nová metoda nabádala jen k vystavování se studené vodě, nic nového by nepřinesla. Hofovi se však povedlo veřejnost přesvědčit, že to může být přímo požitek. Druhým pilířem jeho metody je dechové cvičení, které dokáže organismus na šok způsobený nízkou teplotou připravit.

WIM HOFOVA METODA Spočívá v dechových cvičeních, otužování ledovou vodou a síle mysli. Má vést ke zlepšení odolnosti vůči chladu a posílení celkové imunity, ale také ke zdravějšímu a spokojenějšímu životu. Na jejím vývoji Wim Hof pracuje už 44 let, relevanci metody dokazuje na vědeckých studiích, které nechává provádět sám na sobě, ale také na skupinách dobrovolníků. Více informací o metodě na oficiálním webu www.wimhofmethod.com. Hofovu metodu vědci stále podrobují zkoumání a podle předběžných výsledků zjistili, že hyperventilace, čili hlubší a rychlejší dýchání, ovlivňuje imunitní reakci organismu, zvyšuje tepovou frekvenci a hladinu adrenalinu v krvi. Zkoumají také vliv meditace a vystavování těla extrémnímu chladu. Kritici Hofovi vyčítají, že účinky dýchání a otužování nadsazuje zvláště ve spojení s léčbou závažných onemocnění.

„Dech pomáhá tělo a mysl nastavit tak, aby vstup do vody nebyl takové trauma,“ říká Rapčan. Dechová technika Wima Hofa sestává z několika sérií třiceti až čtyřiceti hlubokých nádechů a neúplných výdechů v kombinaci se zadržením dechu ve výdechu, přičemž dochází k okysličení a vyplavení stresových hormonů. Tyto reakce posilňují imunitní systém a připravují na výkon. Propojení s vlastním dechem také přivádí pozornost k tělu a zklidňuje mysl. Namísto paniky, která by člověka okamžitě vyhnala z vody ven, mu tak umožňuje pobyt ve vodě zvládnout.



Z toho důvodu se WHM připisují pozitivní účinky nejen na tělo, ale i duši. Psychoterapeutka Katarzyna Korda Jedzoková metodu Wima Hofa používá při práci s klienty běžně. „Ponor do ledové vody je stres, pomocí WHM se ale můžeme naučit ho ovládat a následně to použít i v ostatních stresových situacích v životě,“ vysvětluje terapeutka, jak metoda může pomoci v boji s jedním z největších nepřátel současnosti.

Evolučně je lidský organismus nastaven tak, že krátkodobý fyzický stres je pro něj prospěšný. Hladina stresových hormonů se na krátkou dobu prudce zvýší, a jakmile nebezpečí pomine a člověk se uklidní, jejich množství opět klesne a udrží se na požadované úrovni. Stejně to funguje, když člověk vyleze z ledové vody.

„Otužování mi přináší neskutečný příliv pozitivní energie a uvolnění, protože v tu chvíli nedokáže mé myšlenky ovládat nic jiného a jsem jen tady a teď,“ popisuje své pocity Jitka Štáhlichová.

Katarzyna Korda Jedzoková, která pořádá i kurzy techniky mindfulness, proto pomocí otužování pomáhá svým klientům naučit se být v přítomném okamžiku. „Většina stresu a problémů, se kterými se lidé potýkají, vzniká v hlavě – a ledová voda je nejrychlejší způsob, jak se dostat do těla,“ říká terapeutka. Podle ní může mít metoda kromě snížení dlouhodobého stresu blahodárný vliv i na lidi trpící depresemi, úzkostmi nebo poruchami spánku.

Všemohoucí mysl

Zde přichází na scénu poslední pilíř metody Wima Hofa, který je však možná zcela nejdůležitější: ovládání vlastní mysli. Hof věří, že tak jako mysl dokáže člověku formou strachu a negativních myšlenek stavět do cesty překážky, může mu být stejným způsobem nápomocná. Hofovy fyzické výkony jsou za hranicí běžných lidských schopností a vědci se snaží přijít na to, co jeho extrémní odolnost způsobuje.

V rámci studie na nizozemské Radboud Universiteit z roku 2011 byl Hof na osmdesát minut ponořen do ledu. Namísto očekávaného podchlazení a selhání organismu se mu podařilo svou schopnost termoregulace dokonce ztrojnásobit, čímž mimo jiné dosvědčil možnost ovlivnit autonomní nervový systém. Vědci si ovšem dodnes nedokážou vysvětlit, jak je to možné.

Nabízí se hypotéza, že to dokázal právě zkrocením své mysli. Hofova dechová technika ostatně vychází z tradiční tibetské meditace tummo, jíž se také přezdívá vnitřní oheň, jelikož praktikující mniši v ledovém Himálaji dokázali vůlí zvýšit svou tělesnou teplotu natolik, že na jejich tělech uschly mokré obklady.

Na svojí metodě Wim Hof pracuje více než čtyři desetiletí.

„Docílit takové soustředěnosti mysli, aby bylo možné samovolně ovlivnit svůj autonomní nervový systém, je pro běžného člověka nesmírně těžké,“ zastává názor Rapčan. I z toho důvodu odborníci doporučují, aby Hofovi zastánci používali zdravý rozum a nesnažili se dosáhnout extrémních výkonů jako on. Nejednou již horská služba vyjížděla třeba na Sněžku, aby zachránila odvážlivce, kteří se vydali na vrchol v třeskutých mrazech jen ve spodním prádle.

Přesto se objevují nové případy, které budí údiv. Jedna z dalších studií nizozemské univerzity z roku 2014 pozorovala Hofovu imunitní reakci poté, co ho vědci infikovali bakterií E.coli. Zatímco by se běžně dostavily vysoké horečky a nevolnost, Hof měl jen lehké bolesti hlavy. Vzhledem k jeho dřívějším výkonům by to nebylo nic tak pozoruhodného, překvapením bylo, že v následné studii podobných výsledků dosáhla i dvanáctičlenná skupina testovaných dobrovolníků, kteří deset dní před infikováním bakterií prováděli Hofovu metodu.

Na svých webových stránkách Wim Hof uvádí, že WHM by mohla lidem pomoci vypořádat se i s autoimunitními onemocněními, roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, či dokonce rakovinou. Tyto dohady nejsou vědecky podložené. Pokud by se však uzdravení člověka zakládalo na víře a nastavení mysli, bylo by tímto způsobem možné vyléčit v podstatě jakýkoli neduh. Otázkou je, zda je toho běžný smrtelník schopen.

Léčivý marketing

Příkladem síly metody Wima Hofa jsou účastníci jeho kurzů, jimž nezřídka naskakuje husí kůže jen při představě, že by se do studené vody měli vůbec ponořit, natož v ní vydržet několik minut. Následně však odjíždějí s osobními rekordy v kapse. „Wimova důvěra v lidi a potenciál lidského těla je tak nakažlivá, že návštěvníci sami uvěří, že to zvládnou, a dokážou věci, o kterých si mysleli, že by jich v životě nebyli schopní,“ popisuje motivaci Kramerová, která se s Wimem Hofem setkala již dvakrát.

Osobní zkušenosti s ledovým mužem má i psychoterapeutka Katarzyna Korda Jedzoková. Některé jeho praktiky podle ní můžou vypadat extrémně, ve skutečnosti se však jejich prostřednictvím člověk pouze navrací ke svému původnímu biologickému nastavení. „Od dětství je nám vtloukáno do hlavy, že se musíme dobře oblékat, aby nás neofouklo, protože jinak budeme nemocní,“ říká, „je však třeba si k chladu vytvořit nový vztah a nevnímat ho jako nepřítele, ale jako pomocníka.“

Wim Hof pro své přívržence působí jako guru, který jim pomáhá dotknout se vlastní síly a stát se pány vlastního života. Podle účastníků to však dělá přátelskou a lidskou formou. „Miluje lidi a život a přes to všechno, co dokázal, si na nic nehraje a je to normální chlap“ popisuje své dojmy z něj Kramerová.

Podle Rapčana stojí za enormním úspěchem Hofovy metody po celém světě souhra několika faktorů. „WHM je brilantní ukázkou toho, jak funguje současný marketing,“ komentuje fenomén lékař. „Zjednodušila a spojila několik praktik způsobem, který je atraktivní pro běžného západního člověka, a je postavená na neuvěřitelné síle osobnosti Wima Hofa,“ dodává.