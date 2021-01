Ledový muž a voda, která rozklepe zuby. Guru otužilců Wim Hof v exkluzivním rozhovoru radí, jak posílit imunitu

PRAHA/AMSTERDAM Tisíce lidí se kvůli němu na zahradách noří do kádí s ledovou vodou, další pořádají výpravy na vrcholky hor jen ve spodním prádle a při mrazivé procházce kolem Vltavy se kolemjdoucímu už málokde nenabídne pohled na skupinky zrudlých otužilců. A nejen tam. Wim Hof, guru otužilců z celého světa, popisuje v exkluzivním rozhovoru, jak si v době koronavirové pandemie posílit vlastní imunitní systém.

Ledový muž, který učí svět dýchat a posilovat imunitu. Příběh 21násobného rekordmana Wima Hofa

Holanďan Wim Hof a jeho metoda budování imunity se v posledních letech stali celosvětovým fenoménem, který rezonoval obzvláště loni, kdy jednu zemi za druhou začala sužovat pandemie koronaviru. Hofova kniha, jež vyšla loni na podzim, se stala bestsellerem i v České republice.



Wim Hofova metoda Spočívá v dechových cvičeních, otužování ledovou vodou a meditaci. Má vést ke zlepšení odolnosti vůči chladu a posílení celkové imunity, ale také ke zdravějšímu a spokojenějšímu životu. Na jejím vývoji Wim Hof pracuje 44 let, relevanci metody dokazuje na vědeckých studiích, které nechává provádět sám na sobě, ale také na skupinách dobrovolníků. Více informací o metodě na oficiálním webu www.wimhofmethod.com. Hofovu metodu vědci stále podrobují zkoumání a podle předběžných výsledků zjistili, že hyperventilace, čili hlubší a rychlejší dýchání, ovlivňuje imunitní reakci organismu, zvyšuje tepovou frekvenci a hladinu adrenalinu v krvi. Zkoumají také vliv meditace a vystavování těla extrémnímu chladu. Kritici Hofovi vyčítají, že účinky dýchání a otužování nadsazuje zvláště ve spojení s léčbou závažných onemocnění.

Úspěch a pozornost milionů lidí včetně vědců i lékařů však nepřišly přes noc. Ledový muž, jak se Hofovi přezdívá, na propagaci své teorie pracoval desítky let. Během nich se mu podařilo přepsat nejednu lékařskou učebnici na základě studií, v nichž šel sám příkladem a přepisoval rekordy v Guinessově knize: vydržel v nádrži po bradu zasypaný ledem téměř dvě hodiny či ve finském jezeře uplaval šedesát metrů pod ledem; notoricky známé jsou také jeho kousky, kdy bez kyslíkových lahví a jen v šortkách a botách vyšplhal do výšky 7200 metrů na Mount Everestu a zdolal africké Kilimandžáro.

Spolu s vědci zkoumá hranice fyzických možností a nervového i imunitního systému a ani v jednašedesáti letech s tím nehodlá skončit, dokud nedokáže, že kromě například běžné kocoviny dokáže dýcháním a zvýšenou imunitou ovlivnit celou řadu nemocí a psychických poruch, které dosud léčíme výhradně s pomocí farmaceutických přípravků. Stejné brnění si podle něj může vypěstovat každý z nás.

Sám Hof o svém přístupu mluví jako o řešení pro budoucnost – jen vlastním posílením imunity podle něj budeme napříště schopni čelit nejrůznějším a možná zákeřnějším virům, jen tak se obejdeme bez čekání, jaké kvůli nedostatku vakcíny zažíváme právě nyní.



Lidovky.cz: Kdy a jak jste přišel na to, že dechová cvičení a otužování jsou tou pravou cestou k lepší imunitě?

Cítil jsem to. Samozřejmě k tomu ale nevedla jednoduchá cesta. Snažil jsem se přijít na to, jak porozumět fungování organismu člověka – ať už těla, nebo mysli. A ve svých sedmnácti letech jsem zjistil, co dokáže studená voda, díky ní jsem se naučil dýchat jinak. Hlouběji. V zimě je hluboký dech automatickou reakcí těla, jak se přirozeným způsobem zahřát.

A všechno mi najednou začalo dávat smysl: když zhluboka dýcháte, do těla a jeho nejhlubších partií dostanete více kyslíku. Vlastně krmíte všechny buňky a chemie těla se jakoby probudí. Pouze prostřednictvím vzduchu tak dostáváte do těla sílu. Rozhýbou se i neurotransmitery vaší vůle, které vlastně představují vaše vědomí, a vy jste tak schopni stát se silnějšími. V těle si vytváříte proud, díky kterému se cítíte zdraví, šťastní a silní. Tyto metody dokážou zkrátka tělo aktivovat k jeho plné kapacitě. Dechová cvičení a studené sprchy posílí vaši mysl. Bude tak silná, že se vaše vlastní vůle naučí nakládat se stresem.