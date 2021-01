Líbí se mi, když dva chlapi stojí na jevišti, něco říkají a lidi se smějou, říká Honza Dědek

29. ledna 2021 12:00 Lidovky.cz > Zprávy > Lidé

Honza Dědek byl kdysi můj kolega v Pátku LN, nebudu předstírat, že si vykáme. Někdejší hudební recenzent-samouk léta psal o muzice, dělal časopisecké rozhovory nejen se slavnými hudebníky, vydal i několik knih, například o své oblíbené kapele Lucie. Letos v lednu je to ale už 10 let, co je hostitelem vlastní talk show 7 pádů Honzy Dědka, původně natáčené pro internet a od loňského roku vysílané stanicí Prima.

Těžkou televizní disciplínu late night show tady po americkém vzoru zkoušeli dělat mnozí, ale uspěli jen dva: Jan Kraus a Karel Šíp, každý trochu jinak. Má vedle nich Dědek, který sám o sobě říká, že není moc vtipný, a je navíc velký trémista, šanci? Jeho výhodou je, že se s kdekým zná a že jako zkušený novinář umí navodit bezpečnou atmosféru, v níž se hosté přestávají tolik kontrolovat. Mimochodem, Dědkova show měla už na Primě párkrát větší sledovanost než zavedená a mocně propagovaná Show Jana Krause.