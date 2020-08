Lidé se během pandemie začali více zamýšlet, zda má učivo souvislost s životem, tvrdí učitel

Praha Zanedlouho zase usednou děti do školních lavic a budou muset společně s učiteli čelit zmatkům, které jsou spojené s pandemií koronaviru. Ta však s sebou přinesla i pozitiva v podobě zájmu o reformu školství. V rozhovoru pro server Lidovky.cz o tom mluví Martin Hofman, který pravidelně vede vzdělávací kurzy pro učitele a pracovníky ve školství.

Lidovky.cz: Obávají se učitelé nového školního roku vzhledem k pandemickým opatřením?

Učitelé se do školy těší. Uvidí po dlouhé době všechny své žáky a studenty. Mají ale obavy ze zmatku, který okolo pandemie panuje. Všichni čelí velké nejistotě. V jeden den to vypadá, že budou muset nosit roušky a druhý den je to jinak. Představa, že se budou ve škole nosit roušky, je navíc některým učitelům velmi nepříjemná.

Lidovky.cz: Jak vnímali učitelé distanční výuku, pustili by se do ní znovu?

Pro studenty i učitele to byla zajímavá situace v tom smyslu, že když nám některé věci fungují, tak si jich nevážíme. Ráno vstaneme a považujeme za samozřejmé, že jdeme do školy či práce. Najednou se to změnilo a museli jsme se s tím všichni v rámci možností poprat. Nebylo jednoduché při online výuce udržet pozornost studentů a zadávat jim úkoly přes internet.

Musím říct, že někteří učitelé se s tím vypořádali dobře, ale pro jiné to byla velká zátěž. A to zejména kvůli nedostatečným IT dovednostem. Většina učitelů se těší, že se se studenty uvidí tváří v tvář a k distanční výuce se vrátit nechce.

Lidovky.cz: Pokud bude znovu nutné učit děti z domu, připraví se na to učitelé lépe?

Někde na okraji duše asi každý počítá s tím, že by se to mohlo stát znovu, ale nemyslím si, že se na to učitelé aktuálně nějak zvlášť připravují. Budou s tím pracovat, až ta situace zase nastane. Podle mě řešením není, že budeme neustále zavírat školy. Musíme se naučit s koronavirem nějak žít v rámci určité opatrnosti a ne se neustále izolovat.

Lidovky.cz: Přinesla online výuka nějaká pozitiva, kterými se mohou v současné době učitelé a studenti inspirovat?

Otevřela se veřejná debata o tom, co se děti ve škole učí. Obsahy předmětů jsou extrémně předimenzované. Většina rodičů byla v šoku z toho, co všechno musí své děti doučovat. Najednou se dostalo na povrch, co se ve školách děje. Lidé se během pandemie začali více zamýšlet, zda má učivo ve školách nějakou souvislost s reálným životem. Vyšlo najevo, že je výuku na školách potřeba výrazně zreformovat.

Během ztížené situace se navíc ukázalo, že výuka může být flexibilní. Řada učitelů v sobě našla chuť pustit se do online hodin. Studenti dostali větší prostor k tomu, aby si sami vyhledávali informace na internetu. Dočasné distanční vyučování nepochybně obohatilo školní systém.

Lidovky.cz: Tvrdíte, že školství potřebuje výraznou reformu. Co všechno by se mělo změnit?

Momentálně se musí studenti učit probíranou látku nazpaměť a odříkat ji, ale hned poté ji zapomenou. Mnohdy není čas zabývat se tím, jestli o probíraném učivu student přemýšlel nebo ho bude moct nějak využít. Učitelé s dětmi nepracují způsobem, že jim podají určité informace a zeptají se jich, co si o dané problematice myslí.

Učitel v deváté třídě základní školy vám řekne, že s dětmi nemůže rozvíjet jejich komunikační dovednosti, protože na to není čas. Musí je učit vedlejší věty, protože ty jsou na přijímacích zkouškách. Řešením je zredukovat množství informací a učit se je do hloubky. Studenti by se měli látku naučit pochopit a aplikovat. Chtělo by to trochu odvahu proškrtat osnovy.

Lidovky.cz: Neměla by se změna konat i na pedagogických fakultách, kde budoucí učitelé studují?

Tam to všechno začíná. Studenti na pedagogických fakultách, kteří se zaměřují na první stupeň základních škol, musí mít třeba velké znalosti v matematice. Z těch učebních plánů mám pocit, že studují spíše matematickofyzikální fakultu. Na základě toho ve výuce už není prostor na reálnou didaktiku. Budoucí učitelé dělají stejné chyby jako na základní či střední škole. Obsah učiva se naučí nazpaměť, odříkají ho u zkoušky a zapomenou. Tím se učí, jak se učit špatně. Jde o způsob učení, které nedává smysl.

Obsah osnov základních škol je extrémně přeplněný. Kdyby si lidé pamatovali pětasedmdesát procent všeho, co se tam naučili, byli by z nich široce vzdělaní lidé. Objevuje se tam velké množství detailních informací a není reálné je všechny vědět. Školství si hraje na iluzi. Většina učitelů by ráda vzdělávala studenty do hloubky a pracovala s nimi kreativně, ale ocitají se pod velkým tlakem rodičů, kteří chtějí, aby se jejich dítě dostalo na dobrou střední školu. Musí je naučit to, co stojí v přijímacích zkouškách, které nejsou dobře koncipovány.

Lidovky.cz: Zmínil jste, že učitelé jsou pod velkým tlakem. Co je potřeba změnit, aby se jim pracovalo lépe nejen během pandemie koronaviru?

Učitelé čelí velké zátěži už jen tím, že mají ve třídě okolo dvaceti pěti až třiceti dětí. Musí tam udržet pořádek, bezpečí a kreativní atmosféru. Zároveň studenty musí motivovat. Jde o generaci, kterou není snadné něčím zaujmout. Učitelé by si zasloužili být dobře finančně ohodnoceni, ale potřebují i podporu.

Lidovky.cz: Jakou podporu máte konkrétně na mysli?

Měli by jim být umožněné časté supervize či stáže v zahraničí. Obohatilo by je i tvůrčí volno. Tímto způsobem by se inspirovali a nabírali nové zkušenosti, které by mohli uplatnit ve svých třídách. Ministerstvo školství vytvářelo na jaře jen další komplikace namísto toho, aby učitele podpořili. Česká školní inspekce by měl být nejen orgán kontrolní, ale i podporující. Učitelé potřebují od systému dostat jasnou zprávu, že si váží jejich náročné práce. Pomoci by mohlo také vzdělávání učitelů, které nebude zaměřeno jen na práci se žáky, ale také na péči a starost o sebe sama.