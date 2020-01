Mám dost života na kufrech, říká Berdych po konci tenisové kariéry

PRAHA Tenista Tomáš Berdych o svých plánech po ukončení sportovní kariéry, cestování, domově a o éře největších hráčů tenisových dějin.

Ještě jako náctiletý porazil v roce 2004 o pár let staršího Rogera Federera, který už tehdy byl světovou jedničkou, a dalších patnáct let se na kurtech střetával s těmi nejlepšími hráči v dějinách tenisu. České fanoušky však nejvíc potěšil, když spolu s dalšími členy daviscupového týmu dvakrát za sebou získal slavný Davisův pohár pro Česko. Na konci loňského roku Tomáš Berdych oznámil, že s profesionální kariérou končí – a teď přemýšlí, co dál.