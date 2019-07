Mám italskou náturu, ale už mi chybí český klídek, říká česká modelka Alena Šeredová

ŘÍM Modelka Alena Šeredová o svém čerstvém italském občanství, italské nátuře a o tom, co v jejich rodině znamená „family building“ promluvila v rozhovoru pro magazín Pátek LN.

První vicemiss České republiky za rok 1998 Alena Šeredová již skoro polovinu svého života žije v italském Turíně, česky mluví s lehkým přízvukem a letos získala i italské občanství. Člověk by čekal, že jí ve slunné Itálii, která je rájem turistů, Česko ani trochu nechybí. Opak je pravdou. Na svoji rodnou zemi je hrdá a vrací se ráda i s dětmi, které má se svým bývalým manželem, italským fotbalistou Gianluigim Buffonem, zvaným Gigi.

Celý rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o výchově jejích dětí, životě po rozvodu se slavným fotbalistou Gianluigim Buffonem a italské módě si přečtěte v magazínu Pátek LN, který vychází mimořádně už ve čtvrtek 4. července.

Do Prahy na konci června přijela na benefiční akci Nadačního fondu Happy Hearts modelky Petry Němcové, který pomáhá stavět školy v oblastech postižených přírodními katastrofami. Na slavnostní galavečer přišla s maminkou, která jí dělala doprovod i následující den během rozhovoru. Místo espressa si Alena Šeredová v kavárně dala vídeňský párek. Vždycky, když se po dlouhé době objeví v Česku, vychutnává si, že je zpátky doma a společný čas s rodinou.

LN: Nedávno jste získala italské občanství. Cítíte se už jako Italka?

Vůbec ne. Nezažádala jsem o italské občanství proto, abych se cítila jako Italka. Žiju tam, mám česko-italské děti, které mají dvojí občanství. Přála jsem si ho. Platím daně, přispívám italské ekonomice a chtěla jsem mít právo volit. Někdo by mohl říct, co může jeden hlas změnit, ale kdybychom si tohle říkali všichni… Člověk by měl podle mě volit tam, kde žije. Když nebydlím v Česku, nemám právo do toho mluvit. Co se tady děje v politice, dokážu z dálky vnímat jen minimálně.

LN: Co musíte splnit, abyste se stala italskou občankou?

Nic. Trénovala jsem si italskou hymnu, protože je složitější a je tam pár komplikovanějších slovíček. Mám tady kamarádku, která získala české občanství a musela zpívat českou hymnu. Tak jsem z toho měla nervy. Už jen muset zpívat by pro mě bylo peklo! Když jsem se šla na úřad domluvit, kdy budu mít přísahu, ptala jsem se, z čeho mě budou zkoušet, jestli musím znát historii, hymnu nebo státní svátky.

Oni na mě jenom nevěřícně koukali a dali mi do ruky papírek, že mám říct jednu větu v italštině. Že přísahám, že budu věrná republice. Říkali, že jestli se ji naučím nazpaměť, budu jediná. A měli pravdu. Všichni ostatní ji četli. Mezi lidmi, co se mnou v ten den přísahali, jsem byla asi jediná z Evropské unie a jediná, co uměla italsky. Bylo pro mě zajímavé vidět, jací lidé italské občanství získávají.

LN: Jaký máte vztah k Česku, když už skoro polovinu života žijete jinde?

Mám ráda Česko a vždycky hrdě vyplním českou národnost. Jezdím sem ráda. I když od té doby, co jsou děti školou povinné, tu býváme bohužel méně. Přijet jen na víkend je časově a organizačně náročnější a déle můžeme zůstat většinou jen přes léto nebo na Vánoce.

LN: Turisté většinou Itálii zbožňují, jak se tam ale žije?

Ze začátku mi to přišlo fantastické. Líbilo se mi, jak jsou otevření, v tomhle ohledu jsou Češi mnohem sušší. Já jsem už předtím měla takovou italskou náturu, takže mi to bylo sympatické. Teď z toho ale začínám být unavená. Ocenila bych ten náš český klídek, kdy se každý stará o sebe. V Itálii každý o každým všechno ví, sousedi si spolu vykládají a chodí na kafe. Já se nerada družím. Zas tak velká Italka nakonec nejsem.

LN: V Itálii jste dnes za celebritu. Proslavilo vás manželství s úspěšným fotbalistou?

Proslavila jsem se hned ze začátku. Podařilo se mi dostat se do televizního pořadu Vrátím se v sobotu – Loterie, který běžel v přímém přenosu v sobotu večer a měl asi padesátiprocentní sledovanost, což jsou v Itálii miliony diváků. Ze dne na den mě lidi začali poznávat na ulici. Nechci, aby to vyznělo ublíženě, ale v mojí osobní kariéře mě spojení s manželem spíše poškodilo. Člověk by čekal, že se někam posune, když byl tak známý, jenže moje práce šla naopak stranou. Pro něj bylo důležitější, aby měl na stole večeři, když přijde z tréninku, a kluci měli doma maminu, která se o ně postará.

Modelku v sobě Alena Šeredová nezapře. Alena Šeredová.

LN: Musela jste být pod drobnohledem bulváru. Je drsnější než v Česku?

Zásadní rozdíl je, že v Itálii neexistuje „falešný“ bulvár. U nás, když nevědí, co napsat, tak si to buď vymyslí, nebo udělají fotomontáž. To mi tak jeden bývalý přítel daroval dogu a hned jsem se objevila na titulce a v náručí držela jorkšíra. Podle jiné fotky jsem pak přišla na to, že patřil Iloně Csákové. To by se v Itálii nestalo. Radši by si počkali o hodinu více a vyfotili mě s dogou. Dají si s tím opravdu práci. Když chtějí ulovit fotky z pláže, budou se několik hodin pařit oblečení na sluníčku a čekat.

LN: Jak jste se s bulvárem vypořádávala po rozvodu? To pro ně musela být senzace!

Prvních pár měsíců stačilo otevřít dveře a na ulici stálo třeba dvacet fotografů. Všechno, co jsem tehdy měla v šatníku, viděla celá Itálie a nemusela jsem ani nic říkat. Všechny tehdy hrozně zajímalo, jak to nesu, jestli vypadám tak nebo onak. Chodila jsem asi dvakrát týdně ke kadeřníkovi, aby mi to na těch fotkách aspoň slušelo. Můj holič říkal, že takový byznys ještě neměl. (směje se)

V magazínu dále najdete: