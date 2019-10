Manželka předsedy lidovců Markéta Výborná zemřela na vadu srdce. Šlo o nevyléčitelnou nemoc

PRAHA Manželka předsedy KDU-ČSL Markéta Výborná zemřela na skrytou vrozenou vadu srdce. Nemoc byla nevyléčitelná a do poslední chvíle nezjistitelná. Informoval o tom na svém facebookovém účtu Marek Výborný. Zároveň veřejnost pozval na poslední rozloučení se svou chotí a matkou tří dětí, které se uskuteční v sobotu v kostele sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci.

„A pro jasné ozřejmění, co se stalo: zemřela na zcela skrytou vrozenou vadu srdce, která se v jejím případě do poslední chvíle nijak předem neprojevovala a je bohužel neléčitelná. Bohužel by ji nepomohl ani okamžitý zásah lékaře (pro znalé ze zprávy Pardubické nemocnice: pravostranné srdeční selhání při arytmogenní kardiomyopatii),“ napsal ve čtvrtek Výborný na Facebook.

Skrze facebookový příspěvek Výborný rovněž zve veřejnost na pohřeb a poslední rozloučení s jeho milovanou ženou. „Kdo byste se chtěl s ní přijít rozloučit a spolu s námi poděkovat za dar jejího života a vše co nejen pro nás udělala, tak můžete v sobotu v 10:00 v kostele sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci. S nadějí a vírou ve shledání ji svěříme Pánu,“ stojí v příspěvku. Předseda lidovců zároveň poděkoval za stovky slov podpory a vyjádření soucitu. Mezi prvními, kdo se k neštěstí v rodině vyjádřil, byl senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Ke smutnému příspěvku Výborný přidal fotografii se svou ženou a třemi dětmi ze sobotních městských slavností v Heřmanově Městci, které se konaly jen dva dny před nečekanou smrtí.



Markéta Výborná zemřela náhle a o její smrti nepřímo informoval předseda lidovců v pondělí. „Přátelé, dnes nás zasáhla rodinná tragédie. Děkuji všem, že jste s námi ve svých myšlenkách i modlitbách. Potřebujeme teď čas sami pro sebe, děkuji za pochopení. Ale brzy se ozvu,“ napsal Výborný.



Výborná byla klavíristka a výrazně se angažovala v římskokatolické farnosti sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci. Vyučovala zde náboženskou výchovu, její manžel je zde zodpovědný za festival Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje a jeho matka se ve farnosti stará o křesťanský zpravodaj.