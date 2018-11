‚Matka mě naučila nechodit do hotelu s cizími muži.‘ Andersonová kritizovala hnutí MeToo

PRAHA Hvězda seriálu Pobřežní hlídka Pamela Andersonová v rozhovoru pro australskou televizi ostře kritizovala hnutí MeToo. Herečky prý moc dobře věděly, do čeho jdou, když mířily za producenty do hotelových pokojů. Navíc prý podle ní současný feminismus paralyzuje muže.

„Myslím, že toto hnutí MeToo je na mě trochu moc,“ uvedla v rozhovoru pro pořad 60 minutes australské televize bývalá modelka Playboye a hvězda seriálu Pobřežní hlídka Pamela Andersonová. Odkazovala se na příběhy hereček, které v hotelovém pokoji obtěžoval hollywoodský producent Harvey Weinstein.



„Promiňte, asi mě zabijí za to, že to říkám, ale moje matka mě naučila nechodit do hotelu s cizími muži. Pokud vám někdo na údajném byznysovém setkání otevře dveře v županu, tak byste asi neměly jít dovnitř. Nebo jděte, ale v doprovodu někoho dalšího,“ řekla v hodinovém rozhovoru herečka.

„Myslím, že tento druh feminismu může zajít příliš daleko,“ uvedla v rozhovoru Andersonová. „Jsem feministka, ale myslím si, že tato třetí vlna feminismu nám leze na mozek. Myslím, že paralyzuje muže.“



Již v prosinci loňského roku Andersonová prohlásila, že ženy, jež obvinily Weinsteina ze sexuálního obtěžování, „věděly do čeho jdou“. V pondělním rozhovoru pak uvedla, že rozhodně nebyla překvapena, když obvinění vyplavala na povrch.

„Bylo obecně známo, že některým producentům, nebo některým lidem v Hollywoodu se máte v soukromí vyhnout. Věděli jste, do čeho jdete, pokud jste se s ním měla setkat sama v hotelovém pokoji,“ uvedla modelka.

Herečka také hovořila o svém vztahu s australským whistleblowerem a zakladatelem serveru Wikileaks Julianem Assangem, který se v současnosti skrývá před úřady na ekvádorské ambasádě v Londýně.

„Cítím, že k němu mám blíž než většina lidí, důvěřuje mi,“ sdělila Andersonová a v rozhovoru vyzvala australského premiéra, aby Assangeovi vrátil pas a zajistil mu bezpečnou cestu zpět domů.

Po publikování rozhovoru prý herečka zaznamenala silnou negativní reakci na sociálních sítích. „Má pozice je problematická, protože nezapadá do současných trendů,“ napsala Andersonová v reakci na Instagram. „Jen se sama jako oběť zneužívání v dětském věku snažím říct ženám, že je důležité být proaktivní a jako dospělý se umět bránit.“