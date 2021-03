Méně známý Buršík. Vilém bojoval proti nacistům ve Francii i na východní frontě, dožil za oceánem

Kromě hrdiny SSSR Josefa Buršíka bojoval v zahraniční armádě i jeho jmenovec Vilém. Mají společný i dvojí odchod za hranice, kde strávili zbytek života.

Budoucí ženista Vilém Buršík se narodil před 106 lety, 19. března 1915, v dnes již neexistující pohraniční vsi Höhal u Sušice. Maturoval na gymnáziu v Českých Budějovicích, potom v letech 1933–1937 studoval architekturu na pražské technice.

Obor studia určil Buršíkovu specializaci na vojně. Vojenskou prezenční službu vykonal u ženijního pluku 5 v Praze a absolvoval i důstojnickou školu pro ženisty v Litoměřicích. V uniformě jej zastihla mnichovská krize i následující události. V březnu 1939 se tak zúčastnil na Slovensku bojů s maďarskou armádou.



Civilní profesi se neměl čas věnovat, protože se v červnu 1939 rozhodl odejít za hranice. V polském Krakově vstoupil do československé vojenské skupiny, v červenci pokračoval transportem do Francie a přes cizineckou legii dorazil na počátku války do čs. zahraničního vojska. Stal se ještě v hodnosti četaře aspiranta příslušníkem 7. ženijního praporu v Avignonu, se kterým odjel na frontu u burgundského městečka Brion-sur-Ource. Po pádu Francie evakuoval v červnu 1940 do Velké Británie. Při návštěvě prezidenta Beneše 25. července 1940 povýšen Buršík do hodnosti podporučíka.

Absolvoval pak u ženistů v čs. pozemním vojsku tvrdý výcvik při stavbě mostů, kladení min a řadě dalších technických činností. Na jaře 1944 odcestoval do Sovětského svazu. V hodnosti poručíka byl jmenován velitelem ženijního praporu 2, s nímž se zúčastnil bojů Karpatsko-dukelské operace, u Jasla a osvobozování Československa. Jako ženijní důstojník 1. československé samostatné tankové brigády v SSSR dosáhl na konci války hodnosti kapitána. Byl vyznamenán dvakrát čs. válečným křížem 1939, čs. vojenskou pamětní medailí, čs. medailí za chrabrost a čs. vojenskou medailí za zásluhy I. stupně.

Ženisté při výcviku – stavba mostu. Druhý zleva Vilém Buršík

Po osvobození zůstal v armádě v hodnosti štábního kapitána a velel ženistům armádního sboru v Ostravě. Poté u tankového praporu v Pardubicích. V roce 1947 začal studovat na Vysoké škole válečné v Praze.

Hned po únoru 1948 ale musel ze školy jako politicky nežádoucí odejít k útvaru do Písku. Proto již krátce nato, 20. března 1948 uprchl s manželkou Eliškou do americké zóny Německa a v červenci odcestoval do Velké Británie. Koncem roku se přestěhoval do Francie a po třech letech získal místo v nové rozhlasové stanici Svobodná Evropa v Mnichově. Pracoval v jejím studijním a dokumentačním oddělení. V roce 1954 manželé Buršíkovi opustili nadobro Evropu a odcestovali do USA. Vilém Buršík pracoval v deníku San Francisco Chronicle až do své smrti 6. června 1983. Působil v San Franciscu v řadách krajanského hnutí a v Sokole a redigoval i tamní sokolský Věstník.

Vzhledem k emigraci Viléma Buršíka v červnu 1948 degradovali na vojína a v srpnu 1948 mu odebrali všechna vyznamenání. Po listopadu 1989 zůstal již fakticky zapomenut a ani posmrtně se mu za službu vlasti nedostalo uznání.