Militantním matkám se povedlo změnit systém k lepšímu. Porodnice jsou příjemnější, říká primář Janota

Praha Stojím v pátém patře největší české nemocnice, v pražském Motole, před zamčenými dveřmi gynekologicko-porodnické kliniky. Chvilku čekám na primáře Jana Janotu.

A jen za tu chviličku se zamčené dveře, jako v nějaké pohádce, třikrát odemknou, simsala bim – a vždycky je to stejné. Vyjde muž a žena, novopečený otec transportuje košík autosedačky, žena pár halabala sbalených tašek. A v tom košíku spí, jako by se nechumelilo, něco tak malinkého a křehkého, až se člověku srdce svírá. Je to tak pěkné, že se začnu pod respirátorem usmívat.

Je těžká doba, mnozí zemřeli, mnozí jsou zoufalí, ale život jde prostě dál. Nikde si to člověk tak silně neuvědomí jako právě tady a právě teď, o Velikonocích.



Lidovky.cz: Chtěla bych si nejdřív vyjasnit pojmy: Co přesně je neonatologie?

Neonatologie se specializuje na péči o novorozence. Lehce se vyčlenila z pediatrie, tedy dětského lékařství, protože novorozenecký věk s sebou přináší specifické problémy. A je úzce propojena s porodníky, od nichž k nám novorozenci přicházejí. Novorozenec je dítě od chvíle narození přibližně do 28. dne, u předčasně narozených pochopitelně déle. A organizačně motolské novorozenecké oddělení patří pod gynekologickoporodnickou kliniku. Přednosta kliniky má dva zástupce, dva primáře: jednoho pro neonatologii, to jsem já, a druhého pro gynekologickoporodnické oddělení. Ročně projde zdejší klinikou kolem tří tisíc dětí.