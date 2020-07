Miloš zcela jistě mistrně ovládal umění žít, říká ‚skorosyn‘ slavného režiséra Formana

Praha Dokumentarista Radim Kratochvíl vypráví o prvním setkání s Milošem Formanem, otcem svých nevlastních bratrů, o jejich spojené rodině a o tom, jakou cenu slavný režisér zaplatil za celosvětový úspěch.

RADIM KRATOCHVÍL (42) Syn herečky Věry Křesadlové a dramaturga a režiséra Jana V. Kratochvíla.

Jeho dedečkem byl spisovatel a scénarista M. V. Kratochvíl, který na FAMU učil i Miloše Formana, dokonce ho zachránil před vyhazovem z fakulty.

Radim Kratochvíl absolvoval Katedru filmových studií a Katedru sinologie FF UK.

Pracuje jako dokumentarista, překladatel čínských filmů a cizojazyčný průvodce.

Je autorem monografie Theodor Pištěk aneb Filmové nebe první republiky (2012), knihy o svém otci Janu V. Kratochvílovi Básník okamžiku (2015) a publikace o Miloši Formanovi Ecce Homo Forman (2019).

O Divadle bratří Formanů natočil dokument Deadtown aneb Cesta tam a zase zpátky (2018).

Je svobodný a bezdětný.

Miloš Forman mu říkal Bob, „skorosyn“, někdy taky „anošika“ – což měl být opak nešiky. „Anošika“ Radim Kratochvíl, syn Formanovy exmanželky Věry Křesadlové a dramaturga Jana V. Kratochvíla, o Miloši Formanovi nedávno vydal knihu Ecce homo Forman. V ní kromě osobních zážitků shromáždil i vzpomínky Formanových přátel a blízkých spolupracovníků (například režisérů Ivana Passera, Jiřího Menzela, hollywoodských herců Woodyho Harrelsona nebo Michaela Douglase), to vše doplnil řadou dosud neznámých fotografií.



Nevlastní bratr Formanových dvojčat Petra a Matěje měl skvělou příležitost poznávat slavného filmaře především na pánských cyklovýletech po Evropě, v zimě zase na lyžařských výpravách. Netají se tím, že Miloše Formana velmi obdivoval – a to určitě není samozřejmost u syna bývalé manželky. Mezi Formanovic rodinnými propletenci, jimž Kratochvíl říká „spojené rodiny“, jak se zdá, žádná zášť nikdy nebyla a není. Martina Formanová, poslední režisérova žena, taky těsně před Formanovou smrtí pozvala do USA jeho pražskou rodinu – včetně Věry Křesadlové. A bylo to, jak líčí Radim Kratochvíl i v rozhovoru, neuvěřitelně pěkné setkání.

Kniha je vlastně Kratochvílovým dodatečným poděkováním svému slavnému „skorootci“, jemuž nejbližší přezdívali (mimo jiné) Losos.

LN: Co se vám vybaví jako první při vzpomínce na Miloše Formana

Hluboký hlas. Kolo, dobré restaurace, televizní kanál CNN, doutník, mariáš…Výjimečný čas a výjimečné zážitky s člověkem, se kterým vás baví být.

LN: Když jste se narodil, byl už v Americe. Co se o něm u vás doma říkalo?

To souviselo s různými tajemnými předměty, které jsem doma nacházel. Dýmka, cena ze zahraničního festivalu, čepice, mapa Paříže přes celou stěnu. Miloš byl zkrátka jakási tajemná entita, o které se u nás vždycky mluvilo s respektem, ale byla daleko, až v Americe. Jako kluk jsem byl zvědavý, kdo to vlastně je. Jenže jediným kontaktem tehdy byly telefonáty na účet volaného – na Vánoce, na Silvestra. Což bylo vždycky něco výjimečného, slavnostního.