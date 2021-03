Minirecenze ‚divadelního kusu‘: Zmanipulovaný Harry byl jen přihrávač, hlavní role připadly Meghan a Oprah

Rozhovor Meghan a Harryho s Oprah Winfreyovou je po herecké, režijní i dramaturgické stránce špatně vypravená produkce, je přestylizovaná a postupuje podle uměle seskládaného černobíle přepjatého schématu. Tím pádem postrádá pravdivost.

Je to také dokonalá ukázka mediálního sebescénování, které staví na využívání informací z intimního života a voyeuristických tendencích. Aktivizuje či spíš manipuluje diváky a utvrzuje je, že jde o záznam reality, která je však uměle vytvořená a rozvíjená.

Tato inscenace navzdory úsilí inscenátorů otevřela úplně jiná témata, než o jaká jim šlo, vážnější. Osočování královské rodiny tímto párem je něco jako pozadí hlubších proměn společnosti, která tenduje k totalitním manýrám. Jde především o dnešní způsoby manipulace, o požadavek hyperkorektnosti, která je mnohem víc honem na čarodějnice než účinnou obranou utlačovaných, a v neposlední řadě jde i o obrovské mentální rozdíly mezi Amerikou a Británií a Evropou vůbec.



Byť mělo jít o rozhovor manželské dvojice s moderátorkou Oprah Winfreyovou, hlavní role jednoznačně připadly Meghan a Oprah, zmanipulovaný Harry byl jen přihrávač, neřkuli přikyvovač. Jednoznačně se také ukázala nedostatečnost hereckého školení obou dam, o Meghan se poměrně nekonkrétně píše, že studovala divadelní umění na Severozápadní univerzitě, což lze s největší pravděpodobností číst tak, že na univerzitě hrála amatérské divadlo, na amerických vysokých školách jsou takové divadelní kroužky běžnou záležitostí.

Meghan prostě nemá sebemenší vlohy pro one woman show, její projev postrádá psychologickou pravdivost. Vystoupení z větší částí pracovalo s pevným textem a snažilo se také o jakousi gradaci. Nejprve trochu roztomilého tlachání o miminku, které je na cestě, komplimenty, něco o zahradě atd. Pak rychle do toho a od svatby a lásky honem k ústrkům, necelých padesát minut byla na scéně jen Meghan, posléze se dostavil Harry.



Nejvypjatějším momentem bylo bezpochyby oznámení, že v královské rodině bují rasismus. Poté co Meghan hrůzné obvinění pronesla, Oprah nevěřícně otevřela ústa a vytřeštila oči přesně podle ochotnického mustru, jak sehrát úžas, Meghan naproti tomu začala silně mrkat a zkusila nahodit sotva postihnutelné zvlhnutí očí. To ostatně zůstalo jejím hlavním vyjadřovacím prostředkem, prokládala jej pohledem ublížené laně.

Oprah vyměnila roli reportérky za empatickou a bezvýhradně souhlasící naslouchačku. V této roli rovněž přehrávala a coby žurnalistka, za niž se tu přece jenom snažila vydávat, byla trestuhodně nepřipravená. Její tmavorůžové oblečení mělo působit teplým, uklidňujícím dojmem. Výtvarná stránka při takovém sebescénování hraje důležitou roli a zde rozhodně nebyla opomenuta.

Rozhovor se konal v jarně rozkvetlé zahradě (v pozadí bazén) symbolizující harmonii a podporu pronásledovaného páru i to, že je momentálně na cestě další miminko. Manželský soulad podtrhly kostýmy: Meghan pečlivě nalíčená v černých šatech s bílou aplikací, Harry, klidná síla a opora, v holubí šedi a bílé rozhalence.

Pokud jde o gesta, Meghan výmluvě kladla ruku na nepatrně zvětšené bříško, případně držela chotě za ruku. Úvodní švenk na štáb předvedl, jak je tento vzorně vybavený rouškami a ještě plexisklem, což bylo vzhledem k tomu, že Meghan a Harry už „nemohli mlčet“ v době, kdy celý svět má jiné a velmi vážné problémy, komicky trapné.



On totiž základní pocit z celé show je přímo krystalická trapnost, umocněná přehráváním obou žen, Harry pouze statoval, ale to jeho roli v trapné frašce neumenšuje, naopak. Meghan může být jeho rodina ukradená, ale on ji svým výstupem naprosto zostudil.

Celá fraška s dotazem na barvu kůže očekávaného miminka je zjevně účelově překroucená, mimochodem Meghan a Harry představují výrazně odlišné typy a jak bude vypadat jejich dítě, bylo docela zajímavou otázkou, kolik si vezme ze zrzavosti svého otce a kolik z temné krásy své matky? Co je na tom rasistické, bůh suď. Ale v dnešní době je zřejmě projevem rasismu i bílý pudl.