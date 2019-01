‚Mistr šoku a chaosu‘ Marilyn Manson slaví padesátiny

Canton (Ohio)/Praha Excentrický americký zpěvák Marilyn Manson, který se narodil 5. ledna 1969, vybudoval od 90. let svou kariéru na image rockového antikrista. Hudebník, jehož pravé jméno zní Brian Warner, provokuje už svým pseudonymem, který je složen z křestního jména slavné herečky Marilyn Monroeové a příjmení hromadného vraha Charlese Mansona. Jeho písně většinou odkazují na témata satanismu, drog, smrti a sexu.

Manson bývá označován za „mistra šoku a chaosu“ vystupuje s nalíčenou tváří a v extravagantních oděvech a jeho zjev by se dal označit za bezpohlavní. V mládí studoval katolickou školu, poté psal články pro hudební časopis. V počátcích kariéry jej výrazně ovlivnil lídr kapely Nine Inch Nails a producent Trent Reznor.



V roce 1989 zformoval skupinu Marilyn Manson and the Spooky Kids (později byl název skupiny zkrácen na Marilyn Manson) a jejich debutové album Portrait of an American Family vyšlo v roce 1994. Úspěchy sklízel zejména s deskami Antichrist Superstar (1996), Mechanical Animals (1998) a Holly Wood (2000). Manson se skupinou dosud vydal deset studiových alb, zatím poslední deska Heaven Upside Down vyšla v roce 2017.

Několikrát koncertoval i v ČR, naposledy se českému publiku představil v listopadu 2017, kdy vystoupil v pražské Tipsport areně. Část koncertu tehdy Manson odzpíval z kolečkového křesla ve tvaru trůnu, neboť v září téhož roku na něj při jednom z vystoupení spadla dekorace v podobě dvou obřích překřížených pistolí, na kterou se pokoušel vylézt. Zpěvák skončil se zlomenou lýtkovou kostí.

Manson se kromě hudby věnuje také výtvarnému umění, napsal vlastní autobiografii a zahrál si v několika filmech. V roce 2011 byl v průzkumu, který provedla společnost E-Poll Market Research, zvolen nejhrůzostrašnější celebritou.

V letech 2005 až 2007 byl ženatý s americkou modelkou, herečkou a striptérkou Ditou von Teesovou. Poté tvořil několik let pár s herečkou Evan Rachel Woodovou a následně s americkou fotografkou Lindsay Usichovou.