Mlátili jej tak, až mu roztrhli játra, vykrvácel bez pomoci. Bedřich Wiesner nepřežil mučení StB

K legendární zpravodajské skupině Františka Moravce za války v Londýně patřil i záložní důstojník Ing. Bedřich Wiesner. Přes své válečné zásluhy nebo možná i díky jim zahynul na následky mučení příslušníků Státní bezpečnosti.

Bedřich Wiesner se narodil 10. března 1893 v polských Gilowicích, okres Bělsko. Vystudoval německé reálné gymnázium v Českém Těšíně a vysokou technickou školu ve Vídni. Do března 1916 sloužil v rakousko-uherské armádě. V ruském zajetí se přihlásil jako dobrovolník k čs. legiím. Po válce demobilizoval a pracoval ve svém oboru.



Jako původně jen německy mluvící Žid se stal uvědomělým českým vlastencem. Koncem třicátých let spolupracoval jako odborník s průmyslovým oddělením Hlavního štábu MNO. Z vlasti se mu podařilo uprchnout se štěstím za dramatických okolností. Když se vracel osudného 15. března 1939 ze služební cesty v Bruselu, muselo letadlo přistát v Berlíně. Wiesner se po zjištění situace okamžitě rozhodl a odletěl zpět do Bruselu a pak pokračoval do Londýna.



Plk.gšt. František Moravec, portrétní snímek z doby působení v čele pátrací skupiny zpravodajského oddělení Hlavního štábu.

Téměř celou válku působil u zpravodajského II. odboru exilového Ministerstva národní obrany v Londýně. Vyslýchal snad všechny nové dobrovolníky a uprchlíky z protektorátu i německé válečné zajatce. Wiesner byl prakticky v denním styku s přednostou II. odboru MNO plk. gšt. Františkem Moravcem (profil Františka Moravce najdete zde). Ten jej hodnotil stupněm „výtečný“. Po válce byl Bedřich Wiesner povýšen do hodnosti štábního kapitána pěchoty.

Demobilizoval a pracoval jako ředitel nákupu u Čs. hutí v Praze. Dne 16. listopadu 1949 Bedřicha Wiesnera zatkla Státní bezpečnost. Druhý den jej příslušníci StB odvezli do konspirační chaty u Jíloviště. Přes noc jej vyslýchali a bestiálně mučili. Spoutaného a se zavázanýma očima vleže na zádech mu kapitán Miroslav Pich-Tůma rukou v kožené rukavici zasazoval silné údery pěstí na žaludek. Předpokládal, že Wiesner zná zpravodajskou síť Intelligence Service v Československu. V ranních hodinách 18. listopadu 1949 Bedřicha Wiesnera odvezli do věznice v Praze-Ruzyni. V té době již nebyl schopen pohybu a jeho zdravotní stav se rychle a viditelně zhoršoval. Přesto zůstal bez lékařské pomoci sám na cele, kde 19. listopadu 1949 před šestou hodinou ranní zemřel. Pitva ukázala jako příčinu úmrtí roztržení jater a zakrvácení dutiny břišní.

Tragický osud účastníka odboje a oddaného vlastence Bedřicha Weisnera byl zatajován. Dodnes je Bedřich Wiesner na rozdíl od dalších zpravodajců z Londýna bohužel téměř zapomenut.