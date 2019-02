Most! je romantická komedie a dokonalá satira, říká představitelka sexyservírky Romany

PRAHA Původně měla hrát v seriálu Most! jinou roli, nakonec ale přijala roli Romany, servírky ze Severky. „Most! si nehraje na prvoplánovou líbivost, je syrový a pravdivý ve své nadsázce. Poukazuje na tabuizovaná témata humorným způsobem. A pravě to je podle mého úspěch,“ říká herečka Dominika Býmová (31) v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Hrála jste v několika seriálech, v divadle a chystáte vlastní oděvní značku. Diváci si vás ale asi nejvíce spojují se servírkou Romanou ze seriálu Most!, který právě běží na televizních obrazovkách. Jak jste roli získala a co jste si o ní myslela?

Postavu Romany jsem získala po kamerových zkouškách, na které mě produkce České televize pozvala. Původně jsem však byla zvána na úplně jinou roli. A jelikož se ještě dopisovaly scénáře, musela jsem s přečtením nějaký čas počkat. Celému projektu jsem však věřila natolik, že jsem roli přijala. Jaká Romana bude a jaké scény jí čekají, jsem se dozvěděla tedy o nějaký čas později.

Lidovky.cz: Co se vám na seriálu líbí nejvíce, proč myslíte, že ho diváci tak milují?

Most! si nehraje na prvoplánovou líbivost, je syrový a pravdivý ve své nadsázce. Poukazuje na tabuizovaná témata humorným způsobem. A pravě to je podle mého úspěch. Je to dokonale zpracovaná satira, kterou takto diváci přijali.

Lidovky.cz: Mnoho lidí seriál nepovažuje za komedii, ale za romanci. Jak seriál vnímáte vy?

Jako romantickou komedii.

DOMINIKA BÝMOVÁ Divadelní, filmová a televizní herečka (31 let), která v současné době exceluje v seriálu České televize Most! jako servírka Romana. Objevila se v seriálech Kapitán Exner a Rapl. Hrála v německém seriálu Tatort, v polském seriálu Princip slasti a letos s oscarovým režisérem Stefanem Rudowitzkym natáčela film Narcis und Goldmund (hovoří plynně německy). Několik let hrála v souboru komorního zájezdového divadla spolu s Michaelou Kuklovou, Mirkem Šimůnkem, Jaroslavem Šmídem a Vandou Károlyi. V Divadle Bez Zábradlí hraje ve dvou muzikálových pohádkách. V divadle Františka Troníčka ztvárňuje Markétku v představení Ve stínu Mefista, a to společně s Františkem Kreuzmannem a Zdeňkem Dočekalem. V únoru začíná zkoušet nové představení v Hudebním divadle Karlín (premiéra 20. března) s názvem Jak se dělá muzikál, což je činoherně-muzikálové představení (Martin Písařík, Iva Pazderková, Vašek Bárta a Markéta Procházková). V Karlíně hraje v muzikálech Sestra v akci a Sherlock Holmes. Moderovala živý, lifestylový pořad Prima hodinka společně s Lumírem Olšovským.

Založila oděvní značku White Sage, která zhotovuje modely z čistě přírodních materiálů a uvede ji na trh v březnu tohoto roku.



Lidovky.cz: S kým se vám nejlépe pracovalo?

Celý tým kolem seriálu Most! byl od první klapky jedna velká skvělá parta.

Lidovky.cz: Který díl z osmi je podle vás nejlepší?

Miluju je všechny, avšak za svůj oblíbený považuji pátý díl. Přestože jsem všechny díly viděla několikrát, vždy s každým novým shlédnutím objevím něco nového.

Lidovky.cz: Nemáte problém, že si vás diváci asi zaškatulkují jako servírku Romanu?

Vůbec ne. Naopak, pokud si mne zapamatují a spojí s tak výjimečným projektem, bude mi ctí. Samozřejmě budu ráda, když diváci objeví také mé další herecké fasety, než jen tuto jednu.

Lidovky.cz: Točili jste přímo v Mostě, restaurace Severka je reálná. Znala jste Most předtím, než jste tam odjela natáčet?

Do Mostu jsem dříve zavítala s divadlem, ale teprve během natáčení jsem měla možnost město více poznat. Nyní mám Most spojený se skvělými zážitky.

Lidovky.cz: Která postava je vám ze seriálu nejsympatičtější?

To snad ani nejde vybrat pouze jednu. Každý má své roztomilé i ty méně roztomilé stránky. Dokážu o Luďkovi, Edovi, Frantovi mluvit nadšeně dlouhý čas. Ale je to také tím, že v reálu mám pro všechny velkou slabost.

Lidovky.cz: V únoru začínáte zkoušet v pražském divadle Karlín činoherně-muzikálové představení. Jak jste na tom se zpěvem?

Zpívání a hudbu všeobecně miluju od dětství, nakolik je to v mé interpretaci líbivé, nemohu posoudit. Chodím však stále na hodiny zpěvu a pracuju na sobě. Což je potřeba ve všech oborech. Růst a překonávat sama sebe.

Lidovky.cz: Jste tedy herečka a zpěvačka. Proč jste se rozhodla založit ještě oděvní značku?

Jsem primárně herečka. Všechny další přidružené aktivity jsou doplňkem. Ale u mé značky White Sage je to něco jiného. Velmi jsem se pro módu nadchla, přesněji tedy pro etickou, udržitelnou módu. Zajímá mě, jaký má oblečení, které nosím, původ. Omezuji nakupování v komerčních řetězcích. Vlastně se snažím uskromnit v mnoha směrech.

Lidovky.cz: Co vás na herectví nejvíce baví?

Herectví je pro mě velké srdcové téma. Musela jsem být v minulém životě velký divadelník. Jinak si totiž tak silnou touhu nedokážu vysvětlit.

Lidovky.cz: Čemu se věnujete, když nepracujete?

Čím jsem starší, tím víc potřebuju kolem sebe přírodu a klid. Vždycky jsem se skrývala za maskou extroverta, přitom je to úplně opačně. Už se nemohu dočkat jara, kdy se zase ponořím do mé nové velké záliby. Bylinkaření.

Lidovky.cz: Neobjevila jste se jen na českých obrazovkách, ale hrála jste také v německých a polských seriálech. Kolika jazyky mluvíte?

Přestože se učím texty zpaměti velmi rychle, s jazyky už to tak skvělé není. Ale mám hudební sluch a má herecká práce mi pomáhá k vytvoření dojmu, že daný jazyk ovládám velmi dobře. Zádrhel nastane ve chvíli, kdy se konverzace rozvine od pevného scénáře ke konverzaci volné. To se začínám potit.

Lidovky.cz: Co vás nejvíce baví?

Aktuálně mě baví zkoumat své hranice. Vymyslím si nějakou aktivitu, ve které jsem úplným začátečníkem, a pak se v ní snažím zdokonalit. Díky tomu mám široký záběr aktivit. Někdy se však musím krotit, protože si zvládnu naplnit den až po okraj. Asi jedna z důležitých věcí, které se musím naučit, je občas trošku více odpočívat.

Lidovky.cz: Jakou knihu jste četla naposledy a čím vás zaujala?

Bhagavadgítu. V nitru každého člověka se odehrává boj mezi dobrem a zlem, stejně tak jako na bitevním poli mezi rody Kuruovců a Pánduovců. A také zrovna studuju ájurvédskou kuchařku. V té však tápu daleko víc, než ve starých hinduistických textech.