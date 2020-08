Mou noční můrou je, že nedokážu předpovědět nějaký velký průšvih, říká meteoroložka Zárybnická

Praha Na krku se Aleně Zárybnické, populární televizní meteoroložce a moderátorce, skvěl maličký zlatý přívěsek ve tvaru větroně. V jeho elegantních křídlech se sem tam blýsklo slunce.

Bezmotorové létání ji kdysi dávno přivedlo k meteorologii. Myslela si tenkrát, že když bude hodně vědět o povětrnostních dějích, bude líp létat. Dnes ví, jak naivní představa to byla. Ale dovedla ji k celoživotnímu povolání.



V České televizi patří ke stálicím: o okluzních frontách, větru i bezmračném počasí k divákům pravidelně hovoří už bezmála čtvrt století. A zřejmě patří k velmi oblíbeným stálicím. V restauraci v hlavní budově České televize měli brzy po ránu ještě zavřeno. Paní, která tam zrovna utírala stoly, se ale na činorodou rosničku, dojíždějící do práce na Kavčích horách ze Špindlerova Mlýna, podívala, usmála se a řekla: „Pro vás je otevřeno vždycky.“

LN: Zajímalo by mě, jestli jste meteosenzitivní. Tedy nějak osobně citlivá na změnu počasí.

(rozesměje se) Jsem meteosenzitivní jen na předpověď, která nevyjde. To bývám hodně naštvaná. Ale vím, jak to myslíte – jestli mě třeba před deštěm nebolí kolena. Tak to nebolí. Bohužel, měla bych to snazší.